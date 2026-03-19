Уроки на мінус третьому поверсі: в одній з гімназій у Кам’янському облаштували класи для школярів у надійному укритті

19.03.2026 12:28
В одній з гімназій у Кам’янському облаштували класи для школярів у надійному укритті. В цьому укритті, де зуміли розташувати навчальні класи, за потреби вміщуються всі учні – а це понад 300 школярів. Тут з десяток кабінетів, є навіть актова зала і фуд-зона. Роздільні вбиральні. Усе – з урахуванням інклюзивності. Працюють вентиляційні канали, на випадок блекауту — електроенергію забезпечує потужний генератор. Вчителі ж говорять — для роботи під час сирен у цьому укритті є все необхідне. Раніше під час загрози обстрілу діти спускались в укриття безпосередньо в будівлі школи, але воно розраховане на невелику кількість дітей, тож навчання відбувалось у дві зміни. Раніше у Кам’янському облаштовували найпростіші укриття за кошти місцевого бюджету. А от цю підземну школу звели за держдотації – це понад 70 мільйонів гривень. Загалом торік, повідомили в ОВА — на Дніпропетровщині завершили будівництво та ремонт 37 шкільних укриттів. Зараз тривають роботи у 13 закладах.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

