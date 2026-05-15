Маємо справедливо та відчутно відповідати на російські удари; погодив деякі формати відповідей – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Сьогодні вдалося повернути додому 209 наших людей – 205 військових, які були в полоні, більшість – із 22-го року. Та ще четверо цивільних, які були захоплені в полон росіянами торік на Сумському напрямку. Цей обмін – перший етап з великого погодженого обміну, про який ми домовились, – у форматі 1000 на 1000. Ми працюємо, щоб були й наступні етапи – це завжди одна з найкращих та найбільш обнадійливих новин, коли наші люди повертаються додому з полону. Я хочу подякувати посередникам – Сполученим Штатам Америки, ми говорили з ними напередодні 9 травня, політичне гарантування, щоб домовленості були реалізовані.

Окремо я хочу відзначити всіх наших воїнів, які на фронті своїми сміливими діями забезпечують для України поповнення «обмінного фонду». Кожен український підрозділ, який забезпечує цей результат, допомагає повертати людей додому з полону.

Сьогодні ж була детальна нарада з нашими розвідками – ГУР та Зовнішньою розвідкою, Службою безпеки України та Генеральним штабом України. Кілька важливих речей. Звісно, що ми маємо справедливо та відчутно відповідати на всі російські удари по наших містах і селах. Я погодив деякі формати відповідей. Минулої ночі ворог уже бачив влучання, зокрема по їхніх нафтових об’єктах та військових об’єктах. Операції продовжуємо.

Також є хороша робота нашої розвідки. По-перше, чітко розуміємо, що обговорюється між Росією та керівництвом Білорусі. Пішла зараз більша активність росіян – я маю на увазі у розмові з Олександром Лукашенком. Хочуть значно більше втягнути Білорусь у війну та саме з території Білорусі розпочати додаткові агресивні операції – або проти нашого Чернігівсько-Київського напрямку, або проти однієї з країн НАТО, які поруч із Білоруссю. Звісно, ми будемо й надалі захищати Україну, захищати наших людей, українців – я доручив нашим Силам оборони та безпеки України підготувати план реагування, і на Ставці ми розглянемо та затвердимо. Чернігівсько-Київський напрямок ми будемо посилювати. Партнери теж знають, що відбувається й до чого схиляють Білорусь. Є у нас і російські документи, у яких пропонуються цілі для ударів по Києву, удари по Києву та по інших наших містах – по політичних та військових об’єктах, де може бути керівництво армії, уряд, і тут – по Банковій. Давно вони виношують цей план – зараз, після Ірану, знов активізувались – шукають, де ми знаходимось, де ми буваємо. Так само про інших людей з українського керівництва, з розвідки, наших спеціальних служб. Дехто там, у Москві, так і не зрозумів, що українці ніколи не здадуть свою незалежність, і в будь-якому випадку – на Банковій чи без Банкової – свою землю, свій суверенітет, свою державу ми не здамо.

Ще одне. Сьогодні вранці був на тому місці в Києві, де росіяни знищили будинок, звичайний будинок, житловий: своєю ракетою Х-101 фактично знесли під’їзд, дев’ять поверхів, рештки ракети знайшли в підвалі будинку. Загинули 24 людини. Серед них – три дитини. Звичайні люди. Вони були просто у себе вдома, на жаль. Мої співчуття рідним та близьким. Важливо, щоб світ не мовчав про такі удари, важливо, щоб підтримка для України зберігалась. Це підтримка не для того, щоб ми забрали чуже, це підтримка, щоб українці змогли своє захистити – свою свободу, своє життя. Ми обов’язково захистимо Україну! Якими б не були загрози – Україна є й буде. Росія повинна закінчити цю свою війну. Мир потрібен.

Слава Україні!