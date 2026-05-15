Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 15.05.2026

Оперативна інформація станом на 08:00 15.05.2026 щодо російського вторгнення

Розпочалася 1542-га доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 257 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 55 ракет та 95 авіаційних ударів, скинувши 323 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8517 дронів-камікадзе та здійснив 2884 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 82 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Сумській області – Фотовиж, Пустогород, Будки, Ворожба.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили противника та ще один важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав трьох авіаударів із застосуванням семи КАБ, здійснив 97 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 12 – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано сім штурмових дій ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 14 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Лиман, Стариця та у бік Тернового, Радьківки й Ізбицького.

На Куп’янському напрямку ворог атакував чотири рази, в районах населених пунктів Курилівка, Новоплатонівка та Піщане.

На Лиманському напрямку противник вісім разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у районах населених пунктів Дробишеве, Озерне, Ямпіль, Діброва та Ставки.

На Слов’янському напрямку загарбники двічі намагалися просунутися в напрямку населеного пункту Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Привілля.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 28 атак, поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Торецького, Кучерів Яру, Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Никанорівка, Родинське, Котлине, Новоолександрівка, Гришине, Сергіївка, Удачне, Молодецьке та у бік Білицького, Василівки, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник атакував тричі, в напрямках населених пунктів Олександроград, Січневе, Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 25 атак у районах населених пунктів Нове Запоріжжя, Злагода, Гуляйполе, Святопетрівка, Добропілля, Оленокостянтинівка, Чарівне, Залізничне, Гірке, Гуляйпільське.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед в районах населених пунктів Щербаки та Плавні.

На Придніпровському напрямку противник проводив три атаки, в бік Антонівки, успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1150 осіб. Також знешкоджено чотири танки, 12 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, сім наземних робототехнічних комплексів, 1780 безпілотних літальних апаратів, 41 ракету, 185 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки ворога.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!