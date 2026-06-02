Ракетний удар по Дніпру: наслідки атаки та перші кадри з місця подій! Дев’ятеро загиблих, серед них маленька дитина. Ще майже 4 десятки людей поранені. Ворог атакував місто балістикою. Зруйновані багатоквартирні будинки, пошкоджене підприємство й пожежна частина. Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

🔔Підпишіться та натисніть “дзвоник”, щоб отримувати сповіщення про нові відео та трансляції!