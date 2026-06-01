Спортивні школи Кам’янського провели у доросле життя 74 випускників

Вже традиційно наприкінці навчального року спортивна спільнота Кам’янського вітає випускників п’яти дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста та закладу «Надія». На базі спортклубу «Прометей» провели урочистий захід «Гідні Олімпу. Випуск 2026». Цьогоріч спортивні школи Кам’янського проводжають у доросле життя 74 випускники. Серед них – чемпіони світу, Європи та України, майстри спорту та стипендіати. Відзначили і роботу тренерів, які формують з молоді не просто спортсменів, а сильних особистостей. Для кожного цей випускний – не менш важливий, ніж шкільний. Адже спорт став вже невід’ємною частиною їхнього життя. Попри початок великої війни розвиток дитячого та юнацького спорту у Кам’янському не зупинився. Щороку кількість дітей у школах тільки зростає. І з’являються нові види активностей.

