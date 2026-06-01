Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 01.06.2026

Оперативна інформація станом на 08:00 01.06.2026 щодо російського вторгнення

Розпочалася 1559-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Сили оборони відбивають спроби окупантів просунутися вглиб території України, завдаючи ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 276 бойових зіткнень.

Противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинувши 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів-камікадзе та здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Лужки, Пустогород та Вільна Слобода Сумської області.

За минулу добу авіація Сил оборони уразила три пункти управління та чотири райони зосередження особового складу противника.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби відбулося вісім бойових зіткнень. Ворог здійснив 80 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири обстріли – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Лимана, Ветеринарного, Колодязного, Синельникового та Стариці.

На Куп’янському напрямку наші захисники зупинили три ворожі атаки в районах Шийківки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили одинадцять спроб загарбників просунутися неподалік Копанок, Новомиколаївки, Діброви, Ставків, Дробишевого, Лимана та Озерного.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися в районах Кривої Луки, Калеників, Никифорівки та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Тихонівка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Русиного Яру, Миколаївки, Плещіївки та Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора в районах Вільного, Дорожнього, Білицького, Родинського, Олександрівки, Гришиного, Шевченка, Молодецького, Новопавлівки, Новоолександрівки, Сергіївки, Котлиного та Удачного.

На Олександрівському напрямку противник два рази атакував у районах населених пунктів Товсте та Вербове.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 43 атаки окупантів у районах Залізничного, Воздвижівки, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського, Чарівного, Верхньої Терси, Рибного, Цвіткового, Новоселівки та Варварівки.

На Оріхівському напрямку ворог десять разів намагався вклинитися в оборону поблизу Щербаків, Білогір’я, Нестерянки та Степногірська.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили одну ворожу атаку в бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом за минулу добу втрати російських загарбників становлять 1410 осіб. Крім того, Сили оборони знешкодили чотири танки, дві бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, дев’ять наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!