Скандал, що обурив дніпрян! Чому дітей не пустили до укриття?

Дітей не пустили в сховище під час обстрілу? Скандал, що обурив усіх! Мати дев’ятирічного хлопчика стверджує: її сину відмовили у доступі до сховища просто під час шахедної атаки. Чи так це насправді та куди скаржитись у таких випадках? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

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