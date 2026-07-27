Вибухи у Дніпрі та витік аміаку! Чи є загроза та які симптоми отруєння? Внаслідок нічного обстрілу у житлових будинках повилітали вікна, а через їдкий сморід містянам довелося терміново зачинятися вдома. Як дніпряни пережили цю атаку та що радять фахівці? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

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