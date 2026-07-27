Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 27.07.2026

Оперативна інформація станом на 08:00 27.07.2026 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1615-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 264 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням дев’яти ракет та 96 авіаційних ударів, під час яких скинув 317 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8884 дрони-камікадзе та здійснили 3028 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 50 – із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження живої сили противника, пункт управління безпілотними літальними апаратами та командно-спостережний пункт.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили ворожий штурм. Водночас агресор завдав авіаційного удару із застосуванням трьох керованих авіабомб та здійснив 77 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили одинадцять атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці та Лимана, а також у бік Ізбицького, Волохівки та Охрімівки.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у бік Куп’янська, Подолів та Курилівки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти двадцять разів атакували в районах Лимана, Ставків, Діброви та Озерного, а також у бік Ольгівки, Нового Миру, Новомихайлівки, Ямполя, Шийківки, Новоселівки та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку противник здійснив двадцять штурмових дій у районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у бік Пискунівки та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували у бік Юрківки, Діброви, Тихонівки та Малинівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано вісімнадцять атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки та Іллінівки.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 32 атаки. Ворог виявляв активність у районах Новоолександрівки та Білицького, а також здійснював штурми у напрямках Шахового, Торецького, Нового Шахового, Новопавлівки, Кучерового Яру, Вільного, Мирного, Василівки, Шевченка, Нового Донбасу, Павлівки, Котлиного, Новогришиного та Удачного.

На Олександрівському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку окупанти атакували 15 разів . Ворог намагався просунутися у напрямках Верхньої Терси, Воздвижівки, Криничного, Тернуватого, Гіркого, Староукраїнки, Цвіткового та Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у бік Щербаків та Лук’янівського.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1590 осіб. Також знешкоджено вісім танків, тринадцять бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, шість ракет, сім наземних робототехнічних комплексів, 1269 безпілотних літальних апаратів, 491 одиницю автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки ворога.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!