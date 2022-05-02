Увесь вільний світ обʼєднався, щоб ніхто не виправдовував нацизм, не вбивав дітей, не руйнував мирні міста, як це робить Росія – звернення Президента України

Українці! Українки!

Наші захисники й захисниці!

Завершується 68-й день нашої міцної оборони. 68-й день самознищення Росії. Самознищення в усіх сенсах слова. Якщо колись у цієї держави й було те, що називається репутацією, то зараз Росія щоденно робить такі речі, які просто виключають будь-яку адекватність.

Вчора наприклад міністр закордонних справ Росії відкрито й не соромлячись сказав, що найбільші антисеміти – нібито серед самих євреїв. І що нібито Гітлер мав єврейську кров. Як взагалі можна було таке сказати напередодні річниці перемоги над нацизмом? Ці слова означають, що найвищий дипломат Росії перекладає на єврейський народ провину за злочини нацистів. Немає слів.

Звичайно, сьогодні щодо цих слів великий скандал в Ізраїлі. Проте ніхто не чує заперечень або виправдань із Москви. Там мовчать. А значить, погоджуються із тим, що сказав їхній міністр закордонних справ. Після російського ракетного удару по Бабиному Яру в Києві, після пошкодженої обстрілами Менори на місці масових розстрілів у Дробицькому Яру поблизу Харкова, після загибелі від російських обстрілів звичайних людей, які пережили нацистську окупацію та нацистські концтабори, такий антисемітський випад їхнього міністра означає, що в керівництві Росії забули всі уроки Другої світової війни.

А може, ніколи й не вчили тих уроків. А тому питання – чи залишиться Посол Ізраїлю в Москві, знаючи таку їхню нову позицію? Чи залишаться відносини з Росією як зазвичай? Бо це все невипадково. Невипадкові слова російського міністра закордонних справ – «великого знавця гітлерізму».

Невипадково російські окупанти на українській землі створюють так звані «фільтраційні табори», через які проводять тисячі наших громадян, українців. Де вбивають, катують, ґвалтують наших людей. Невипадково окупанти захоплюють цивільних і вивозять як заручників чи депортують як безкоштовну робочу силу.

Невипадково вони ведуть так звану тотальну війну на знищення всього живого, після якої залишаються тільки спалені руїни від цілих міст і сіл.

Щоб робити це, потрібно повністю відкинути мораль і здобутки переможців нацизму. Але якщо такі люди – в російському керівництві, це не означає, що вони можуть судити по собі про інших у Європі чи у світі.

Якщо вони посилають своїх громадян вмирати десятками тисяч на чужій землі і навіть не забирають тіла вбитих із вулиць, з доріг, з полів, то це не означає, що всі інші схожі на них.

Якщо серед них є люди, які самі походять з України, але підтримують винищення українців і українського, то це не означає, що всі інші відмовилися від нормальної людської моралі.

Сьогодні російські війська завдали чергового ракетного удару по Одесі. Зруйнували гуртожиток. Вбили хлопчика 14 років. Поранили дівчину 17 років, у неї – осколкове поранення. Що це взагалі? Для чого? Чим російській державі загрожували ці діти й гуртожиток? А ось так вони воюють. Ось і все.

У Лисичанську Луганської області від російського обстрілу згоріла гімназія, якій було понад сто років. Її побудували ще бельгійці для цього міста. Вона витримала дві світові війни. Але, як бачимо, і ця гімназія виявилася страшною загрозою для сучасної Росії.

220 українських дітей убиті російською армією за час із 24 лютого. І це ми ще знаємо не про всіх, бо не маємо доступу до тимчасово окупованих районів нашої держави. 1570 закладів освіти зруйновано або пошкоджено внаслідок обстрілів. Це трохи більше ніж за два місяці!

Саме тому увесь вільний світ обʼєднався, щоб ніхто не виправдовував нацизм. Щоб ніхто не вбивав дітей. Щоб ніхто не руйнував мирні міста, як це робить Росія.

Сьогодні у Києві я зустрівся з міністром закордонних справ Данії. Обговорили увесь комплекс питань наших двосторонніх відносин, передусім оборонних, фінансову та політичну взаємодію. Бачу прогрес у виконанні тих домовленостей, які були досягнуті на переговорах з Премʼєр-міністром Данії. Вдячний. Отримав хороші сигнали.

Обговорили й плани щодо відбудови України після війни. І підтримку нашого руху до Євросоюзу. Вдячний за те, що Данія відновлює роботу свого посольства у нашій столиці. Це вже 29-те іноземне представництво, яке повернулося в Україну.

Працюємо над новими санкційними кроками проти Росії. Найближчим часом очікуємо новий пакет від Євросоюзу. У цьому пакеті мають бути чіткі кроки на блокування доходів Росії від енергоресурсів. Дуже віримо в це. Щоб державі-терористу не передавали мільярд євро щоденно за паливо.

Але також уже зараз варто готуватись і до наступних санкційних кроків. У будь-якому разі доведеться блокувати всі експортно-імпортні операції з Росією. Бо з цього вони у Москві заробляють. І навіть не зрозуміють, що міжнародне право й мир у Європі потрібно поважати.

Продовжуємо робити все, щоб урятувати наших людей із Маріуполя. Евакуаційна операція триває. Завтра очікуємо також і рух гуманітарними коридорами з Бердянська, Токмака, Василівки.

Збройні Сили України героїчно стримують намагання окупантів наступати. Харківський напрямок, Донбас, південь країни – всюди ситуація залишається вкрай складною. Але я вдячний кожному і кожній, нашим захисникам, які тримають оборону.

Щойно підписав великий указ про нагородження наших військових. 438 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами.

Звання Героя України присвоєно старшому лейтенанту Тодорову Дмитру Руслановичу за особисту сміливість і надзвичайну ефективність у боях проти окупантів у Донецькій області.

Вічна слава кожному, хто став на захист нашої держави!

Вічна памʼять усім, хто загинув за Україну!

Слава Україні!