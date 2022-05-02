Микола Лукашук про ймовірний наступ на Дніпропетровщину, вимушених переселенців та резерви області.

02.05.2022 21:03

Про ймовірний наступ на Дніпропетровщину, вимушених переселенців, допомогу у розселнні та навчанні та ситуацію на кордонах області Гість студії – голова обласної ради, заступник керівника ради оборони Дніпропетровської області Микола Лукашук

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