Микола Лукашук про ймовірний наступ на Дніпропетровщину, вимушених переселенців та резерви області.
02.05.2022 21:03
Про ймовірний наступ на Дніпропетровщину, вимушених переселенців, допомогу у розселнні та навчанні та ситуацію на кордонах області Гість студії – голова обласної ради, заступник керівника ради оборони Дніпропетровської області Микола Лукашук
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