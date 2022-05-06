Україна захищається від нападу тиранії, і ця боротьба за свободу зрозуміла в будь-якому куточку планети – звернення Президента Володимира Зеленського

Українці й українки!

Наші захисники й наші захисниці!

Бажаю здоров’я!

Сьогодні був насичений день, який почався й завершився нагородженням наших героїв, наших захисників, наших захисниць.

З нагоди Дня піхоти, професійного свята воїнів України, які є фундаментом армії, зранку зустрівся з нашими військовими. Подякував за службу. Вручив нагороди, зокрема нашу нову бойову відзнаку.

Ви знаєте, що в нашій країні за час незалежності не було саме бойових відзнак. І ось сьогодні мав честь вручити нарешті саме таку відзнаку – Хрест бойових заслуг. І першим, кому я вирішив вручити цей Хрест, став генерал Валерій Залужний, Головнокомандувач Збройних Сил України. За відвагу, за мудрість, за організацію ефективної відсічі російському вторгненню. Впевнений, таку відсіч російська армія не забуде довго.

Таку ж відзнаку – Хрест бойових заслуг – отримали: заступник Головнокомандувача Збройних Сил генерал-лейтенант Євген Мойсюк, бойовий медик 72-ї окремої механізованої бригади сержант Дарія Мазуренко, командир 14-ї окремої механізованої бригади полковник Олександр Охріменко, заступник командира механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади капітан Владислав Калієвський.

Саме бойові нагороди – це справедлива нова традиція для держави, яка на полі бою захищає свою незалежність.

Також заснована й спеціальна відзнака «За мужність та відвагу» для бойових підрозділів, які проявили надзвичайну хоробрість і результативність у боях за Україну. Її отримали сім бригад.

Вручив і ордени «Золота Зірка» нашим захисникам, які отримали звання Героя України. А також рідним тих наших героїв, яким це звання присвоєно посмертно.

Продовжуємо евакуаційну місію з Маріуполя, саме з «Азовсталі», за посередництва ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста. Протягом дня наша команда організовувала порятунок для понад 40 цивільних людей – жінок і дітей. Сподіваємося, що незабаром вони зможуть прибути вже на безпечну територію після двох місяців під обстрілами, просто під землею – в укриттях.

Працюємо також над дипломатичними варіантами для порятунку наших військових, які залишаються ще на «Азовсталі». Залучені впливові посередники. Впливові держави.

Російські війська продовжили обстріли нашої території, зокрема ракетні й авіаційні удари. Прошу всіх наших громадян – і особливо цими днями – не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей. А також чітко дотримуватися розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години, які є в містах і громадах.

Обовʼязково дотримуйтеся, будь ласка, заборони на відвідування лісів у тій місцевості, яка була окупована. Там зберігається велика загроза від мін і розтяжок, які залишилися після російських військових.

Провів у Києві зустріч з міністрами закордонних справ трьох балтійських держав. Вони послідовно підтримують нашу боротьбу проти російського вторгнення. Підтримують з першого дня. Дуже вдячний. І сьогодні ми, як і завжди, ґрунтовно і з користю для України поговорили. Координуємо наші кроки задля посилення тиску на Росію.

І це особливо важливо зараз, коли у Європейському Союзі готують новий, вже шостий санкційний пакет проти Росії.

Також взяв участь у дискусії на дуже впливовому британському експертному майданчику Chatham House. Це одна з найбільш вагомих міжнародних платформ для політичної роботи та лобіювання – в хорошому сенсі цього слова – корисних державницьких рішень. Представив нашу ініціативу з оновлення глобальної архітектури безпеки. Щоб у світі нарешті з’явились інструменти для реально швидкої реакції на будь-яку зовнішню агресію.

Звернувся до парламенту Ісландії. Подякував уряду і народу Ісландії за підтримку санкційних рішень, які необхідні для стримування Росії. А також закликав ісландських політиків, дипломатів, звичайних громадян допомагати в захисті нашої свободи. Закликав бути адвокатами свободи. Адвокатами України. Бо свобода у нас із ними спільна. Як і з усіма іншими народами вільного світу.

Саме в цьому – надзвичайна сила української позиції. Ми захищаємося від нападу тиранії. Яка хоче зруйнувати все, що дає свобода людям і державам. І така боротьба – за свободу й проти тиранії – цілком зрозуміла для будь-якого суспільства у будь-якому куточку нашої планети.

Вже ввечері підписав укази про нагородження наших героїв. Наших хоробрих захисників і захисниць. Тих, завдяки кому Україна вижила й міцно тримається попри все, що Росія намагається зробити, щоб зламати нас.

Тож нагородами відзначені 203 військовослужбовці Збройних Сил України та 16 військовослужбовців Головного управління розвідки.

Ще раз вітаю усіх воїнів у піхотних підрозділах із професійним днем.

Слава всім нашим захисникам, слава всім нашим захисницям!

Вічна памʼять кожному й кожній, хто віддав життя за Україну!

Слава Україні!