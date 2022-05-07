Зло повертається, коли зневажають права людей, закон і руйнують культуру; саме це сталося з Росією – звернення Президента України

Українці й українки!

Наші захисники й захисниці!

Минулої ночі російська армія витратила ракету, щоб знищити музей Григорія Сковороди у Харківській області. Ракету. Щоб знищити музей. Музей філософа та поета, який жив у XVІІІ столітті. Який учив людей того, що таке справжнє християнське ставлення до життя і як людині пізнати себе. Що ж, схоже, що це страшна небезпека для сучасної Росії – і музеї, і християнське ставлення до життя, і пізнання людьми себе.

Кожного дня цієї війни російська армія робить таке, що слів немає. Але кожного наступного дня вона робить щось таке, що відчуваєш це по-новому.

Прицільні ракетні удари по музеях – це навіть не кожен терорист додумається. Але ось така армія воює проти нас. Ось це вони хочуть принести і в інші європейські країни.

Станом на 7 травня російська армія зруйнувала або пошкодила вже майже 200 об’єктів культурної спадщини.

Сьогодні ж загарбники завдали ракетного удару по Одесі. По місту, в якому майже кожна вулиця має щось памʼятне, щось історичне. Але для російської армії й це не має значення. Їм би тільки вбивати та руйнувати. Одеса? Харківщина? Донбас? Їм однаково.

Лише Збройні Сили України й опір нашого народу можуть зупинити цю нелюдську навалу. Це варварство, яке має ракети, але не має нічого з того, що робить людей людьми.

Такі дії російських окупантів, і особливо напередодні дня памʼяті усіх жертв Другої світової війни і Дня перемоги над нацизмом, мають нагадати кожній державі й кожному народу, що неможливо один раз і назавжди перемогти зло.

На жаль, зло має властивість повертатися, коли люди не поважають права інших людей, зневажають закон і руйнують культуру. Саме це сталося з російською державою. Саме тому ми всі зараз маємо захищатися. Захищати наших людей, наші міста і навіть наші музеї, які стають мішенями для прицільних російських ракетних ударів.

Дякую командам Міжнародного комітету Червоного Хреста й Організації Об’єднаних Націй, які допомогли нам провести перший етап евакуаційної місії з «Азовсталі». Вдалося врятувати понад 300 людей – жінок, дітей. Фактично ми вивели цивільних із «Азовсталі».

І готуємо зараз другий етап евакуаційної місії – поранених і медиків. Звичайно, якщо всі виконають домовленості. Звичайно, якщо не буде брехні.

Безумовно, працюємо й над тим, щоб вивезти наших військових. Усіх героїв, які захищають Маріуполь. Це надзвичайно складно. Але важливо. Впевнений, усі розуміють головну причину цієї складності, а також де ця причина перебуває. Але ми не втрачаємо надії. Ми не зупиняємося. Щоденно шукаємо такий дипломатичний варіант, який може спрацювати.

Наша команда готує завтра й продовження роботи гуманітарних коридорів для всіх мешканців Маріуполя та навколишніх населених пунктів.

Провів сьогодні нараду щодо діяльності виконавчої влади. Головні питання – економічні. Зокрема, про забезпечення українців пальним. Про подолання дефіциту пального, який виник після того, як російські ракети зруйнували наш Кременчуцький завод і бази нафтопродуктів по всій державі.

Заслухав доповіді про те, що конкретно робиться для організації постачання в Україну достатнього обсягу бензину та інших видів пального. Ключове завдання для урядовців – пришвидшити транспортування пального від європейських портів до наших споживачів. Обсяг такого транспортування має збільшуватися щоденно.

Також заслухав доповідь міністра фінансів про стан виконання державного бюджету.

Робимо все, щоб держава виконувала всі соціальні зобов’язання попри дефіцит бюджету та свідоме руйнування російською армією нашої економіки.

Предметно обговорили й підготовку Плану відновлення країни після війни. Це дуже масштабне завдання. Але я не маю сумнівів, що ми його реалізуємо.

Сьогодні я був у Бородянці Київської області. Яка поступово повертається до нормального життя.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак разом з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим оглянули відновлений залізничний міст через річку Ірпінь – рух по ньому вже є. На сьогодні можемо сказати, що міста й громади Київської області, звільнені від окупантів, поєднані нормальним транспортним сполученням.

Також уже традиційно ввечері підписав укази про нагородження наших захисників.

Державними нагородами відзначені 216 військовослужбовців Збройних Сил України. Звання Героя України присвоєно полковнику Гегечкорі Олегу Іродійовичу (посмертно), командиру вертолітної ескадрильї 11-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України.

Вічна слава всім, хто став на захист нашої держави!

Вічна пам’ять кожному, хто віддав життя за Україну!

Слава Україні!