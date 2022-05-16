Українські герої потрібні Україні живими – це наш принцип – звернення Президента Володимира Зеленського

Українці! Українки!

Наші захисники й захисниці!

Завершується 82-й день нашої оборони. Непростий день. Але і цей день, як і всі інші, спрямований саме на те, щоб уберегти нашу країну й наших людей.

Щодо ситуації в Маріуполі.

Завдяки діям українських військових – Збройних Сил України, розвідки; переговорної групи, Міжнародного комітету Червоного Хреста й ООН ми маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Серед них є важкопоранені, їм надається допомога.

Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина.

Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими, розвідниками. Щоб повернути хлопців додому, робота триває, і ця робота потребує делікатності й часу.

Зберігаємо максимальну дипломатичну активність і на інших напрямках в інтересах України.

Говорив сьогодні з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. Про те, як пришвидшити надання Україні фінансової допомоги, враховуючи дефіцит державного бюджету у час війни, а це близько 5 мільярдів доларів щомісяця. Говорили також про основні напрямки подальшої взаємодії.

Напередодні зустрічі міністрів фінансів країн «Великої сімки» ці переговори з директоркою МВФ є безпосередньою підготовкою дуже важливих рішень для України.

У Києві працювала висока делегація Польщі. З ними відбулися консультації щодо взаємодії на рівні Європейського Союзу. Зокрема, це стосується прискорення нашої інтеграції у Європейський Союз і очікуваного рішення про статус кандидата для України.

Працюємо також і над тим, щоб Європейський Союз все ж таки узгодив шостий пакет санкцій проти Росії. Нафтове ембарго має бути його частиною, і це в інтересах не тільки нашої держави, а й усієї Європи. Вдячний тим лідерам континенту, які це усвідомлюють і допомагають із просуванням відповідного рішення.

Звернувся до студентської спільноти Сполучених Штатів Америки – представників провідних університетів. А також поспілкувався з ректорами й президентами цих навчальних закладів. Ключове питання – це залучення американських університетів до відновлення нашої освітньої системи після війни. Крім того, обговорили й політичну тематику, зокрема захист демократії, протидію пропаганді Росії та фейкам.

Збройні Сили України стримують постійні атаки на тих напрямках, де Росія ще намагається наступати. Сєвєродонецьк та інші міста Донбасу все ще залишаються основною мішенню для окупантів. Робимо все, щоб захистити нашу землю і наших людей.

Підписав укази про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначений 201 військовослужбовець Збройних Сил України. Звання Героя України присвоєно старшому лейтенанту Агасиєву Кирилу Яшару огли – командиру взводу 92-ї окремої механізованої бригади. Та ще підполковнику Єрку Вʼячеславу Володимировичу – командиру авіаційної ескадрильї 40-ї бригади тактичної авіації, посмертно.

Вічна слава кожному й кожній, хто став на захист нашої держави!

Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну!

Слава Україні!