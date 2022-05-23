Найближчі тижні війни будуть складними, але в нас немає жодної альтернативи, крім як боротись і перемогти – звернення Президента України

Українці! Українки!

Усі наші захисники й захисниці!

Кожного дня, звертаючись до нашого народу, я наголошую, як тяжко і якою ціною дається оборона від російської агресії. Окупанти ведуть проти нас дуже жорстоку війну. Такої війни справді не було на Європейському континенті вже 77 років. Тотальної війни, коли ворог намагається знищити якомога більше людей та інфраструктури.

Завершився розбір завалів у Десні на Чернігівщині. 87 загиблих. А це були тільки чотири ракети.

Всього з 24 лютого російська армія завдала по Україні 1474 ракетні удари, застосувавши 2275 різних ракет. Абсолютна більшість – по цивільних об’єктах. За неповні три місяці було вже понад 3 тисячі авіаударів російських літаків та гвинтокрилів. Яка ще країна витримувала такий масштаб ударів?

Щоразу, коли ми говоримо нашим партнерам, що нам необхідна сучасна протиракетна зброя, сучасна бойова авіація, ми даємо не просто формальний запит. Ми говоримо про те, що цей наш запит – це реальні життя багатьох людей, які не загинули б, якби ми отримали всю ту зброю, по яку звертаємося.

До речі, сьогодні, спілкуючись з учасниками Давоського форуму, який розпочав роботу, я говорив зокрема й про це. Про необхідність надати Україні все те, що необхідно для порятунку життів наших людей.

Усі наші партнери погоджуються з тим, що боротьба України у війні проти Росії – це захист спільних цінностей усіх країн вільного світу. Нашої спільної свободи. А якщо так, то ми маємо право розраховувати на повну й невідкладну допомогу, передусім зброєю.

Кожні мої міжнародні переговори, кожне звернення до парламентів чи інших іноземних аудиторій обовʼязково стосується цієї тематики.

І я вдячний усім тим партнерам, які допомагають і надають нам необхідне озброєння та боєприпаси, щоб долати ту перевагу, передусім у кількості техніки та озброєнь, яку має російська армія.

Найтяжча бойова ситуація нині – на Донбасі. Бахмут, Попасна, Сєвєродонецьк – на цьому напрямку окупанти зосередили найбільшу активність на цей час. Вони влаштували там бійню й намагаються знищити все живе. Буквально. Ніхто не руйнував Донбас так, як роблять це зараз російські військові.

І я вдячний усім нашим воїнам, які утримують позиції та мають хоробрість контратакувати.

Сьогодні в Києві, у Маріїнському палаці, у Білій залі Героїв України я вручив ордени «Золота Зірка». Воїнам, а також рідним тих наших Героїв, які відзначені цією нагородою посмертно.

Зокрема, сестрі матроса Віталія Скакуна. Він був сапером 137-го окремого батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського. Він загинув, виконуючи бойове завдання на півдні України. Завдяки його мужності та героїзму вдалося суттєво затримати наступ сил ворога, що переважали, і врятувати сотні життів наших військових.

У цій війні – і з 24 лютого, і з 2014 року – морські піхотинці проявили себе надзвичайно хоробро. Вони були серед тих підрозділів, які героїчно обороняли Маріуполь. Вони брали участь у багатьох важливих битвах.

І сьогодні, у День морської піхоти, я висловлюю щиру подяку всім, хто захищає державу у цих військах.

Російські окупанти дуже стараються показати, що вони нібито не віддадуть захоплені райони Харківської області. Не віддадуть Херсонщину, окуповану територію Запорізької області й Донбасу. Десь наступають. Кудись підтягують резерви. Десь намагаються укріпити позиції.

Найближчі тижні війни будуть складними. І ми повинні це усвідомлювати. Але в нас немає жодної альтернативи, крім як боротися. Боротися й перемогти. Звільнити нашу землю і наших людей. Бо окупанти хочуть забрати в нас не просто щось, а все, що в нас є. Включно з правом на життя для українців.

Однак, щоб перемогти, ми маємо – кожен і кожна – працювати для цього. Зокрема й ті, хто в тилу. Допомагайте армії. Захищайте потреби нашої держави на всіх міжнародних майданчиках, до яких маєте доступ, у спілкуванні з іноземними журналістами, навіть просто з вашими друзями та знайомими за кордоном. Кожен голос має значення.

Сьогодні, як і щодня, я працював, щоб тиск на Росію був посилений. Наші представники у Давосі працюють над тим, щоб Україна отримала більшу фінансову й гуманітарну підтримку. А для всіх дипломатів нашої держави абсолютний пріоритет – це зброя та боєприпаси для України.

Увечері підписав указ про нагородження наших воїнів. Державними нагородами відзначений 161 військовослужбовець Збройних Сил України. З них 42 – посмертно.

Вічна пам’ять кожному й кожній, хто віддав життя за Україну!

Вічна слава всім, хто наближає нашу перемогу!

Слава Україні!