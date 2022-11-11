ХЕРСОН – ЦЕ УКРАЇНА. ЗСУ офіційно увійшли до міста. 261 доба на фронті

11.11.2022 17:25

Херсон повертається під контроль України, а до міста заходять частини ЗСУ! Про це повідомило Головне управління розвідки, і закликало російських окупантів здатися до полону. Цинічна відповідь росії на успіхи ЗСУ на фронті не забарилась. Ворог ударив по п’ятиповерховому житловому будинку Миколаєва. Є загиблі і поранені. Сьогодні окупанти поцілили в один з об’єктів критичної інфраструктури Вінницької області. На Сході загарбники гатять із усіх видів озброєння вздовж лінії фронту

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