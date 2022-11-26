Ніколи більше голод не має використовуватись як зброя – звернення Президента Володимира Зеленського

Незламний народе незламної країни!

Сьогодні ми провели перший Міжнародний саміт із продовольчої безпеки. Провели в Києві разом із нашими партнерами. І свідомо – саме цими днями, коли ми вшановуємо пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

Українці пройшли через геноцид. І сьогодні ми робимо все можливе й неможливе, щоб зупинити нову геноцидну політику Росії. Нову, але таку схожу на ту, яка вбила мільйони людей у ХХ столітті. І ми не просто відбиваємося від агресії. Ми крок за кроком створюємо систему, яка зупинить агресію, демонтує її наслідки й гарантуватиме довготривалу безпеку – безпеку Україні, усій Європі та світу.

Продовольча безпека – один із ключових елементів глобальної стабільності. Це те, у чому лідерська роль України проявляється найочевидніше. Завдяки нашій експортній зерновій ініціативі з трьох чорноморських портів ми відправили на світовий ринок близько 12 мільйонів тонн продовольства. 40 країн світу. З цього обсягу більш як 2,5 млн тонн – країнам, у яких не просто дефіцит продовольства, а жорстка криза.

У межах Продовольчої програми ООН ми допомогли країнам, у яких люди буквально голодують або на межі голоду. Це, зокрема, Ефіопія, Ємен. Також ми допомогли Сомалі й Афганістану. І це тільки початок.

Сьогодні ми офіційно оголосили про старт нашої нової ініціативи – гуманітарної. Grain from Ukraine. І маємо домовленості вже з багатьма партнерами про спільну роботу «Зерно з України».

Євросоюз, США, Франція, Британія, Німеччина, Японія, Катар, Канада, Норвегія, Нідерланди, Фінляндія, Бельгія, Литва, Чехія, Італія, Австрія, Іспанія, Швеція, Словенія, Швейцарія та інші. Наш саміт із продовольчої безпеки підтримали понад 20 держав. Загальна сума, яку ми акумулювали для Grain from Ukraine, – вже близько 150 млн доларів. Робота триває. Готуємо до 60 кораблів.

Усі ми разом не просто відправляємо українську агропродукцію тим країнам, які найбільше страждають від продовольчої кризи. Ми підтверджуємо, що ніколи більше голод не має використовуватися як зброя. Якби не українське продовольство, якби не наше спільне з партнерами лідерство, то соціальну стабільність у таких регіонах, як північ Африки або Близький Схід, не вдалося б втримати. Саме цього хотіла Росія. Маємо – і можемо! – цього не допустити.

Сьогодні ж я зустрівся з Премʼєр-міністром Бельгії. Обговорили наші спільні дії. І не лише заради продовольчої безпеки. Підписали декларацію щодо підтримки Бельгією повноправного членства України і в Європейському Союзі, і в НАТО. Це важливий сигнал. Обговорили подальшу політичну та оборонну взаємодію, санкції проти Росії, можливості Бельгії допомогти нам із проходженням цієї зими.

Сьогодні ж у Києві відбулася зустріч Люблінського трикутника на рівні Премʼєр-міністрів – Україна, Польща і Литва. Підписали спільну заяву щодо подальшої підтримки України й міжнародного правопорядку. Тож сьогодні – дуже насичений дипломатичний день. День, який зміцнив і Україну, і наших партнерів.

Цієї доби наші енергетики продовжили відновлення системи. І маємо вже більше можливостей генерувати й постачати електрику. Але, на жаль, ще недостатньо, щоб зробити постачання повністю стабільним.

Станом на ранок уже вдвічі менше абонентів, ніж учора ввечері, були відключені від електрики. Втім, у 14 областях і в Києві все ще діють обмеження для більш як 100 тис. абонентів у кожному з регіонів.

Якщо увечері споживання зросте, кількість відключень може збільшитися. Це ще раз свідчить про те, наскільки важливо зараз берегти енергію та споживати її раціонально.

Сьогодні вдень ворог завдав ракетного удару по Дніпропетровщині – по приватному сектору, по звичайних будинках. Є поранені. Обстрілювали Донеччину, південь, інші регіони.

Росія і цей день – день пам’яті – перетворює на день терору. Окупанти обов’язково відповідатимуть за все це. І ми виженемо їх із нашої землі.

І ще одне.

Сьогодні нам вдалося звільнити з російського полону ще 12 українців. З них троє – цивільні, двоє – офіцери й семеро – рядові та сержанти. Лише за цей тиждень ми повернули в Україну 98 наших людей із полону. Повернемо й усіх інших.

Я дякую всім, хто нам допомагає!

Дякую кожному лідеру, який працює разом з нами заради європейської та глобальної безпеки!

Слава нашим воїнам і нашому незламному народу!

Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну!

Слава Україні!

І, будь ласка, сьогодні вшануйте пам’ять українців і українок, дітей і дорослих, чиї життя були забрані Голодомором-геноцидом.