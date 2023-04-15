Повернемо справедливість як памʼять про всіх, чиє життя забрала Росія – звернення Президента України

21:43 15.04.2023
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Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Говорив сьогодні з Президентом Франції Макроном. Тривала розмова, майже півтори години. Встигли пройтися по всіх ключових безпекових питаннях, що є на порядку денному – нашому, в Україні, дуже важливо, та загалом у Європі.

Це фронт, наші можливості рухатися, діяти, повертати свободу й справедливість людям на тих територіях, які поки що, на жаль, окуповані Росією.

Обговорили й міжнародні контакти – і наші, і Франції. Еммануель поінформував мене про деталі та підсумки візиту в Китай. І я дякую за чітку підтримку тих принципових речей, які обʼєднують усю нашу антивоєнну коаліцію.

Росія повинна забратися з території України. Всієї України та всі окупанти. І кожен пункт Статуту ООН повинен запрацювати знову – жодне з російських порушень міжнародного права не можна ігнорувати. Саме на таких принципах повернуться безпека та спокій у міжнародні відносини. Саме для цього є українська формула миру, абсолютно реалістична й цілком конкретна, її також сьогодні детально обговорили з Макроном, як і міжнародні заходи, які ми готуємо на цей рік, зокрема Вільнюський саміт НАТО.

Наша спільна позиція на саміті у Литві – всіх держав-учасниць – може бути саме такою амбітною, якої потребує європейська безпека. Впевнений у цьому. Дієві гарантії безпеки для України, тобто насправді для міжнародного порядку, заснованого на правилах, потрібні ще до нашого вступу в Альянс.

До речі, у Вільнюсі відбулася зустріч держав-членів спільної слідчої групи з розслідування злочинів окупантів в Україні. Одним із результатів зустрічі є угода – якраз учора її підписали. Угода про спільне розслідування не лише російських воєнних злочинів, а й злочину геноциду.

Ми забезпечимо на всіх рівнях, зокрема й на юридичному, повну відповідальність Росії за скоєне проти України й українців. І я дякую всім партнерам, хто допомагає наближати вироки для окупантів – для російських убивць і терористів.

У Словʼянську на Донбасі зараз ще триває пошукова операція після російського ракетного удару, що стався вчора. Є інформація, що під завалами будинків – ще тіла загиблих, на жаль…

Лише один цей удар терористів пошкодив та зруйнував понад 50 житлових будинків, із них більш як 30 – багатоквартирні. Поранених – понад 20 людей, станом на цей час – загиблих вже 11. Серед них зовсім маленька дитина – хлопчик 21-го року народження. Мої співчуття рідним, усім, хто втратив близьких…

Нікому з тих, хто винен у цій агресії, не можна нічого пробачати й забувати.

Сьогодні оприлюднені ще два санкційні укази проти осіб та компаній, які розділяють провину за цей терор або допомагають йому. Зокрема, це санкції проти осіб, які пропагують державу-терориста, прикриваються спортом. Проти тих, хто повʼязаний із її посадовцями. Окремий перелік – це IT-компанії, які спонсорують терор чи дають цифрові можливості для продовження агресії.

Усі українські санкції синхронізуємо із санкціями глобальними, це неминучий процес. Дякую всім у міжнародних інституціях та у державах-партнерах, хто працює разом із нами, з урядовцями, з РНБО, спецслужбовцями, з нашим Офісом.

Санкційний тиск на всіх, хто винен у цій агресії, блокування їхніх активів та можливостей на рівні всього світу – це самозахист світу і вже зараз від будь-яких інших можливостей агресій.

Повернення миру та його стабільність не мають альтернатив.

Дякую всім, хто допомагає нам, Україні! Слава всім нашим солдатам, хто в бою проти терористів!

Повернемо справедливість як гідну памʼять про всіх, чиє життя забрала Росія і її терор…

Слава Україні!

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