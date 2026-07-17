Конференція «HORIZONTAL 6.0»: громади Кам’янського району об’єднали зусилля для захисту жінок і дівчат

Громади Кам’янського району об’єднали зусилля для захисту жінок і дівчат, які опинилися у скруті. У місті відбулася масштабна конференція “HORIZONTAL 6.0: Жінки, які створюють майбутнє”. Понад 120 учасників та учасниць об’єдналися заради спільної мети — протидіяти домашньому та гендерно зумовленому насильству, а також сформувати дієву систему допомоги постраждалим. На конференції максимум уваги приділили практичній роботі. У командах фахівці аналізували реальні виклики своїх громад та обмінювалися досвідом, аби усі служби реагування працювали як єдиний злагоджений механізм. На конференції максимум уваги приділили практичній роботі. У командах фахівці аналізували реальні виклики своїх громад та обмінювалися досвідом, аби усі служби реагування працювали як єдиний злагоджений механізм. Регіональний етап у Кам’янському успішно завершено, проте робота триває. Попереду — головна подія “HORIZONTAL 6.0”, яка відбудеться 25 липня вже у Дніпрі. Вона об’єднає дискусії та нові ідеї, що допомагають створювати безпечне майбутнє.

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