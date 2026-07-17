Конференція «HORIZONTAL 6.0»: громади Кам’янського району об’єднали зусилля для захисту жінок і дівчат

13:54 17.07.2026
Konferencziya Horizontal 60 Gromady Kam Yanskogo Rajonu Ob Yednaly Zusyllya Dlya Zahystu Zhinok I Divchat

Громади Кам’янського району об’єднали зусилля для захисту жінок і дівчат, які опинилися у скруті. У місті відбулася масштабна конференція “HORIZONTAL 6.0: Жінки, які створюють майбутнє”. Понад 120 учасників та учасниць об’єдналися заради спільної мети — протидіяти домашньому та гендерно зумовленому насильству, а також сформувати дієву систему допомоги постраждалим. На конференції максимум уваги приділили практичній роботі. У командах фахівці аналізували реальні виклики своїх громад та обмінювалися досвідом, аби усі служби реагування працювали як єдиний злагоджений механізм. На конференції максимум уваги приділили практичній роботі. У командах фахівці аналізували реальні виклики своїх громад та обмінювалися досвідом, аби усі служби реагування працювали як єдиний злагоджений механізм. Регіональний етап у Кам’янському успішно завершено, проте робота триває. Попереду — головна подія “HORIZONTAL 6.0”, яка відбудеться 25 липня вже у Дніпрі. Вона об’єднає дискусії та нові ідеї, що допомагають створювати безпечне майбутнє.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

V Kam Yanskomu Vidkryly Suchasnyj Bokserskyj Klub Steel Fist

В Кам’янському відкрили сучасний боксерський клуб “Steel Fist”

13:13 16.07.2026
Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 04072026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 16.07.2026

8:31 16.07.2026
Skandal Shho Oburyv Dnipryan Chomu Ditej Ne Pustyly Do Ukryttya

Скандал, що обурив дніпрян! Чому дітей не пустили до укриття?

19:31 15.07.2026
Bijczi 108 Yi Brygady Tro Otrymaly Vid Gromady Kam Yanskogo Mistkyj Miniven

Бійці 108-ї бригади ТРО отримали від громади Кам’янського місткий мінівен

12:50 15.07.2026
Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 04072026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 15.07.2026

8:36 15.07.2026
Na Avtovokzali U Dnipri Pereviznyk Ne Pustyv Ditej V Avtobus Shho Stalo Prychynoyu

На автовокзалі у Дніпрі перевізник не пустив дітей в автобус! Що стало причиною?

15:19 14.07.2026