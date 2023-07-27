Мав честь привітати лікарів і медичних сестричок, фронтових медиків із професійним святом; вдячний кожному й кожній, на кому тримається життя України – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Завершуємо цей день роботою в Одесі.

Дніпровщина, Миколаїв та Очаків… Тепер – наша Одещина. Наші бойові медики, усі наші медичні працівники й працівниці, які рятують життя наших воїнів та цивільних, наших дорослих, наших діточок.

Мав честь привітати сьогодні українських лікарів і медичних сестричок, фронтових медиків із професійним святом. Нагородив найкращих. Але вдячний усім, кожному й кожній, хто залишається в наших містах і селах, у прифронтових районах, хто працює на передовій, на кому дійсно тримається життя України. Я дякую вам!

Уранці провів Ставку. Як і завжди, розглянули ключові питання нашої оборони, захисту нашого неба та наших міст. Доповіді щодо ситуації на фронті та перевіряємо «воєнкомів». Думаю, реакцію держави на зловживання «воєнкомів» ви бачите.

Миколаїв – багато питань, які треба розв’язати для людей, зокрема і в обласній лікарні. Міністр охорони здоровʼя та очільник обласної адміністрації все почули.

Очаків – дякую нашим лікарям, які там працюють. Вони справжні герої!

Одеса – теж мав честь нагородити медичних працівників, подякував за роботу.

Важлива розмова відбулась і в присутності міністра охорони здоровʼя з командувачем Медичних сил Збройних Сил України Тетяною Остащенко. Про те, що стосується питань, які гостро турбують наших бойових медиків, наших воїнів. Питань, від яких залежить порятунок життів. Очікую спільної роботи командувача зі спільнотою бойових медиків, із волонтерами та, з іншого боку, з урядовцями, щоб були знайдені необхідні рішення.

Заслухав доповідь щодо ліквідації наслідків російських ударів по Одесі, по області. Тут, у Свято-Преображенському храмі, який Росія намагалася знищити, відчувається, що наші люди, наш дух усе одно сильніші. Сильніші, ніж російський терор.

Шукаємо системи ППО, щоб захистити Одесу, увесь наш південь. І я дякую всім у світі, хто вже приєднався до цієї роботи з нами.

Ще одне.

Київ. Сьогодні мінус один депутат Верховної Ради України. Справедливо.

Вважаю, що скажу зараз теж справедливо: кожен намір будь-якого посадовця кудись поїхати за кордон, будь-якого депутата варто перевіряти до секунди. Якщо хтось дуже хоче відпочити від роботи на державу, то держава від таких осіб теж відпочине.

Я дякую всім, хто бʼється заради України! Дякую за звільнення Старомайорського. Хлопці, іще раз вас вітаю!

І ще раз хочу привітати зі святом наших шановних медиків. Дуже пишаємося вами!

Слава Україні!