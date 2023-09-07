Результати – це те, що зараз необхідно Україні від усіх, на всіх рівнях – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Короткий звіт за цей день.

Привітав наших розвідників, наших героїв із Днем воєнної розвідки України.

Всі ми розуміємо, наскільки вони круті – наші розвідники. Справжня сміливість, потужні результати. Подякував ГУР від усієї України.

Представив сьогодні офіційно нового міністра оборони України Рустема Умєрова. Сильна людина. Системна. Добре знає сферу оборони. З перших днів повномасштабної війни залучений до переговорів щодо зброї для України. Дуже чутливі переговори. Результативні. Займається перемовинами й щодо звільнення наших людей із російського полону. У цьому в Рустема теж є важливі для України результати.

Він може перезавантажити роботу Міністерства оборони. Саме це зараз потрібно.

З міжнародних переговорів сьогодні – розмова з Прем’єр-міністром Великої Британії Сунаком та Прем’єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу. Звичайно, головна тематика – це безпека.

Провів кілька важливих нарад саме щодо нашої міжнародної роботи. За цей вересень маємо досягти кількох цілком конкретних результатів у роботі з партнерами. Це стосується і нової зброї для України – готуємо новини, і наших дипломатичних зусиль, щоб об’єднати ще більше країн світу заради відновлення миру на всій нашій землі. Готуємо більше світового тиску на Росію.

І наші воїни. Нацгвардійці.

12-та бригада спеціального призначення, яка б’ється на Сході нашої держави. А також 3-тя та 15-та бригади Нацгвардії, які воюють на південних напрямках. Я дякую вам, воїни, за дуже-дуже результативне знищення окупантів!

Результати – це те, що зараз необхідно Україні від усіх. На всіх рівнях. Від усіх, хто воює заради України, хто працює заради України, хто підтримує нас у світі. Слава всім, хто саме так, своїми особистими результатами, наближає нашу спільну перемогу!

Слава Україні!