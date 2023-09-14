Потрібна потужна система правозахисту воїнів у самому секторі оборони – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Кілька головних речей за цей день.

Вперше саме сьогодні наша держава відзначила день танкістів. Раніше була ще радянська дата професійного дня танкових військ. І зараз є не просто мотив дати саме український сенс усім таким дням, не просто бажання наших людей, але й той конкретний результат українських воїнів, який варто вшановувати на рівні всієї держави.

Відзначив наших воїнів-танкістів державними нагородами. Солдатів, сержантів, офіцерів. Наших найхоробріших воїнів! Орденами Богдана Хмельницького, орденами «За мужність», медаллю «За військову службу Україні». Двоє воїнів – сержант Владислав Сімак і старший сержант Олег Паламарчук – отримали «Хрести бойових заслуг» за свою відвагу та результативність. Я дякую вам, хлопці! Дякую всім українським танкістам! І дуже важливо, що наші танкові війська постійно прогресують – навчаються й застосовують у бою все більш передові й сучасні танки. Будуть і «абрамси» під українськими знаменами – постійно додаємо сили нашим воїнам.

Провів нараду з міністром оборони України, обговорили деякі ключові речі. Ті рішення, яких усе наше суспільство загалом та українські воїни зокрема очікують від Міністерства оборони. Міністр їх представить, коли всі деталі будуть опрацьовані. Сьогодні ж відзначу спільну роботу Рустема Умєрова з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцeм щодо такої нової інституції, як військовий омбудсмен. Це справді потрібно. Потрібно, щоб була потужна система правозахисту воїнів у самому секторі оборони.

Зустрівся сьогодні з представниками української єврейської громади – рабинами з різних міст України, з нашими воїнами. Дуже тепла зустріч напередодні свята Рош га-Шана. Важливо, що всі спільноти України об’єднані метою захисту України, нормального життя для всіх наших людей. Відзначив воїнів державними нагородами – орденами «За мужність». Подякував представникам релігійних організацій за те, що вони тут, в Україні, підтримують людей, підтримують державу й усьому світу – усій єврейській громаді світу – розповідають правду про агресію й терор Росії.

Хороший результат є сьогодні у нашій співпраці з Міжнародним кримінальним судом. Результат, який точно наближає відповідальність за російські злочини війни. В Україні запрацював польовий офіс Міжнародного кримінального суду, і це найбільше представництво суду за межами Гааги. І дуже добре, що є повна та злагоджена співпраця між Офісом Генерального прокурора, всіма українськими правоохоронними інституціями та Міжнародним кримінальним судом. Саме така співпраця допомагає нам наближати момент відновлення справедливості для України й усіх наших людей, які постраждали від цієї війни, – момент законних і заслужених вироків для російських злочинців.

Ще одне. Є за що окремо відзначити Службу безпеки України – увесь склад Служби й наші Військово-Морські сили. Я дякую вам за цей сьогоднішній тріумф – знищено систему ППО окупантів на землі нашого Криму. Дуже вагомо, молодці! Слава всім, хто б’ється заради України! І дякую всім, хто допомагає!

Слава Україні!