Наше завдання – дати Україні всі можливості виробляти зброю й снаряди, щоб мати надійний захист від агресії – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

День сьогодні змістовний – готуємо сильну другу половину вересня. Сильну як заходами в нашій міжнародній роботі з партнерами, так і тим, які рішення реалізуємо тут, в Україні.

Вже заплановані десятки перемовин, вже є чіткий графік зустрічей.

Будуть і не менш чіткі та конкретні результати.

Друге, про що важливо сказати.

Продовжуємо підготовку Форуму оборонних індустрій – першого такого заходу, який відбудеться в Україні. Вже цієї осені відбудеться.

Інтерес до Форуму – дуже високий. Це повністю відображає силу й потенціал України – нашу спроможність захистити себе і допомогти іншим країнам берегти свободу та міжнародний порядок… Вже 86 провідних оборонних компаній світу – а це 21 країна – підтвердили свою участь у Форумі.

Наше завдання абсолютно очевидне – дати всі можливості Україні виробляти зброю й снаряди, дати сучасні технології, щоб мати надійний захист від будь-яких форм агресії. Та, окрім цього, звичайно, поширити наш досвід захисту, досвід української оборони серед союзників і партнерів. Світ повинен бути сильнішим, ніж будь-яка загроза життю від будь-яких агресорів чи терористів.

За цей тиждень ми маємо й суттєвий прогрес у реалізації наявних оборонних домовленостей та інших пакетів підтримки.

Данія – дякую за новий оборонний пакет, і це вже 12-й пакет. Техніка, боєприпаси, ракети для нашого захисту неба. Німеччина – дякую за нову партію військової допомоги. Бельгія – затверджено участь у тренуванні наших пілотів. Дякую! Норвегія – рішення про додаткові кошти на відновлення України. Дуже важливо. Дякую! Південна Корея – дякую за нову домовленість про фінансову підтримку! Сполучені Штати – нове рішення про санкції, щоб обмежити здатність Росії до терору. Дякую!

І, звичайно, наші воїни. Всі бригади й підрозділи, які зараз у боях.

Харківщина, Донеччина, Луганщина, Запорізька область, Херсонщина. І ті, хто вже відзначився на тижні потрібними Україні результатами, і ті, хто, я впевнений, готується дати Україні успіхи.

Дякую вам! Всі ми пишаємося нашими воїнами! І готуємося зробити наші сили оборони та безпеки міцнішими!

Слава Україні!