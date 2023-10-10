Новини Новини України Російський терор. Окупанти продовжують гатити по мирних 10.10.2023 17:05 Обстрілюють Авдіївку, гатять по аграріях Херсонщини, тримають під прицілом Харківщину та атакують безпілотниками Одещину. Продовжити читання Уперед Розбещувала власних дітейНазад Підірвали жінку гранатою у власному дворі Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Підірвали жінку гранатою у власному дворі 10.10.2023 17:35 Mіські новини Новини Розбещувала власних дітей 10.10.2023 16:50 Mіські новини Новини Тероборонівцям Кам’янського передали технічну допомогу 10.10.2023 16:30 Міжнародні новини Новини Ізраїль атакували терористи Хамас 10.10.2023 14:45 Mіські новини Новини Фотовиставка про волонтерів у Дніпрі 10.10.2023 13:02 Mіські новини Новини Вихідний для ветеранів на Дніпропетровщині 10.10.2023 9:59