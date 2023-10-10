Підірвали жінку гранатою у власному дворі

10.10.2023 17:35

Замах на вбивство у Кривому Розі. 83-річну жінку ледь не підірвали гранатою на власному подвір’ї.

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