Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 15.10.2023

Оперативна інформація станом на 06.00 15 жовтня 2023 року щодо російського вторгнення

Слава Україні! Розпочалася п’ятсот дев’яносто дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує притаманну кремлю тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки військових, а в значній кількості цивільних об’єктів нашої держави.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Грем’ячка Чернігівської області; Голубівка, Куп’янськ, Петропавлівка, Подоли, Піщане Харківської області; Невське, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Роздолівка, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Керамік, Очеретине, Прогрес, Ласточкине, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка та Новоданилівка Запорізької області; Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 10 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки, Серебрянського лісництва Луганської області та Торського Донецької області. Тут наші захисники відбили 7 атак ворога.

На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону, проте безуспішно. Наші захисники відбили 15 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони відбили понад 10 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку окупанти 5 разів намагалися відновити втрачене положення в районах Роботиного та Вербового Запорізької області, успіху не мали.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно уражають тили противника.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 2 артилерійських засоби та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом! Слава Україні!