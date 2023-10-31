Херсонщина під ударом окупантів. Одна людина ЗАГИНУЛА, 16 – ПОРАНЕНІ

Росіяни продовжують атакувати мирне населення України. Херсонщина знову під прицілом окупантів. Після ранкової атаки є жертви серед цивільних. Била армія рф також по Харківщині, а ще обстріляла теплоелектростанцію на Донеччині.

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