Україна може робити великі речі, коли працює обʼєднано, в інтересах своєї незалежності та всіх українців – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні відбувся дуже важливий візит. Урсула фон дер Ляєн, Президентка Єврокомісії. Якраз напередодні звіту Єврокомісії про наше виконання рекомендацій для початку переговорів про вступ. Ми очікуємо такого політичного рішення вже в цьому році.

Дуже активно рухались увесь рік до виконання рекомендацій. Є і законодавчі акти, є й системні рішення. Додаємо сили інституціям держави, додаємо можливостей правоохоронним та антикорупційним органам. Є рішення щодо національних спільнот. Увесь спектр того, що було визначено Європейською комісією.

Але я хочу підкреслити, що це не щось таке, про що Україні говорить хтось у Європі, у Брюсселі. Трансформація нашої держави – це те, що нам самим потрібно.

Україна пройшла колосальний шлях – від того, що багато хто не вірив навіть у саму можливість нашого зближення з Європейським Союзом під час повномасштабної війни, до того, що ми рекордно швидко отримали статус кандидата та виконуємо необхідні пункти для відкриття переговорів.

І це знов і знов докази того, що Україна може – може робити великі речі, коли працює об’єднано, впевнено, в інтересах своєї незалежності та всіх українців.

І ми продовжуємо трансформацію нашої держави, для того щоб бути готовими – реально – до повноправного вступу в Євросоюз, для того щоб адаптувати всі наші інституції, всі наші стандарти до європейських правил.

Зараз, до речі, ми вже розуміємо, які наступні кроки будуть зроблені нашою державою. Сьогодні після зустрічі з Урсулою фон дер Ляєн про частину з них я вже сказав: це і законопроєкт, який додає можливостей Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, і те, що десятки років тому потрібно було зробити, а саме законопроєкт про лобізм. Урегулюємо й інші необхідні питання.

Ми вже всі в Україні маємо звикати, що наша внутрішня політика – це і є політика євроінтеграції, це і є те, що наближає нас до моменту, коли український прапор буде в Брюсселі нарівні з усіма іншими прапорами держав – членів ЄС. І сьогодні від пані Президентки Єврокомісії я почув хороші сигнали щодо нашого руху до початку переговорів.

Звичайно, обговорили й усі наші основі питання: підтримку України – тривалу, різнопланову, – нові санкції проти окупанта, нашу спільну роботу щодо заморожених активів Росії, які мають піти на компенсацію шкоди від російської ж агресії.

Я дякую пані Президентці фон дер Ляєн за міцну, принципову підтримку.

Ще одне за сьогодні.

Вранці я мав честь разом з Урсулою привітати наших залізничників із їхнім професійним днем. Зараз, у час повномасштабної війни, усім стало очевидно, наскільки важлива робота наших залізничників – для держави, для нормального життя всіх наших людей.

І це значно більше, ніж просто транспортна функція. Це одна з основ нашої стійкості. Це порятунок людей. Це часто героїзм багатьох чоловіків і жінок, які під обстрілами, під постійною загрозою – і особливо в перші тижні повномасштабної війни – продовжували працювати заради людей, заради нашої оборони.

Дуже важливо пам’ятати про кожного й кожну, хто своє життя присвятив тому, щоб Україна вистояла. Різні люди. Наші герої на передовій. Люди багатьох професій, які допомагають. Ми маємо бути вдячними. Маємо берегти єдність. Маємо дбати про те, щоб пройти разом увесь шлях, призначений нам долею. Захистити Україну та передати дітям, онукам гарантовано безпечне життя.

Слава всім, хто б’ється заради України! Воїни, я дякую вам! Я дякую всім, хто допомагає!

Україна є і буде незалежною та вільною. Я впевнений у цьому.

Слава Україні!