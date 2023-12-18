З перших чисел січня почнемо спрямовувати новий рік в інтересах подальшої підтримки України – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Передусім я хочу сьогодні привітати воїнів нашої військової контррозвідки Служби безпеки України. Воїни відзначають свій професійний день. І це не просто хоробрі воїни – це взірцево хоробрі воїни, взірцево результативні. Саме такі, на яких варто рівнятися. Вони дуже вдало воюють і на землі, і в нашому морі. Окупанти це вже відчули на собі – сотні наших потужних операцій. Усі знають про ураження Кримського мосту, про роботу наших безпілотників – особливих. Зокрема на морі. Вони ефективно виявляють шпигунів і зрадників. І це лише невеличка частина того, що реально робить військова контррозвідка СБУ. Воїни, я дякую вам за кожен прояв вашої сили, за вашу сміливість, за всі ваші перемоги в боях. Одне слово – молодці!

Хочу сьогодні подякувати нашим партнерам у Європейському Союзі – є схвалення 12-го пакету санкцій Євросоюзу. Важливо, що вперше з’являється заборона на російські алмази та діаманти. Нові заходи проти обходу санкцій та проти постачання в Росію товарів та технологій подвійного призначення… Є нові обмеження імпорту з Росії. Все це справді допоможе скоротити економічну основу війни, і ми будемо продовжувати роботу з партнерами, щоб санкції, які застосовані Європою, працювали глобально.

Провів сьогодні кілька нарад щодо нашої роботи цієї зими – і міжнародної, і деяких аспектів внутрішньої. Вже бачимо, як із перших чисел січня почнемо спрямовувати новий рік в інтересах захисту міжнародного права, в інтересах подальшої підтримки України в цій війні. На різних напрямах є конкретні домовленості, конкретний графік дій. Цей рік показав, що можливості двосторонніх програм довготривалої підтримки – і не лише від найбільш сильних держав світу – є тим інструментом, який не лише ефективно допомагає, але й дає чіткий сигнал усім у світі – сигнал впевненої підтримки України. Будемо працювати й надалі щодо таких програм. І я дякую кожній державі, кожному лідеру, які вже прийняли відповідні формати роботи.

Ще одне.

Щодо не політичної, а громадської підтримки України та українців. Сьогодні в Києві на Алеї сміливості ми відкрили іменну табличку Говарда Баффета – підприємця та благодійника, який щиро допомагає нашим людям, нашій державі з весни 22-го року, фактично від початку повномасштабного вторгнення. Одна людина допомагає на сотні мільйонів доларів. Це й підтримка розмінування, і допомога в лікуванні та реабілітації воїнів, і проєкт будівництва фабрик-кухонь у Бучі та в Лозовій – вони розраховані на понад 10 тисяч порцій кожна та забезпечать їжею, зокрема, школи та дитячі садочки Київської та Харківської областей. Це дуже вагома підтримка ініціативи першої леді щодо шкільного харчування. І сьогодні разом з Оленою Говард якраз відвідав новозбудовану фабрику-кухню в Бучі. Я дякую за такий особистий приклад того, скільки може зробити одна людина заради інших. Україна завжди пам’ятатиме й завжди буде вдячною всім, хто нам допомагає, хто підтримує наш народ.

Слава всім, чия сила стає силою України! Слава всім, хто б’ється й працює заради нашої незалежності!

Слава Україні!