Можемо по праву пишатися тим, що в кожній області України люди стараються зробити все для нашого захисту – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні – Чернігів, Чернігівщина. Наш захист тут, наші воїни.

Я дякую всім, хто залучений у регіоні до будівництва фортифікацій: Чернігівщина працює згідно з графіком. Заслухав доповіді військового та безпекового керівництва області – питання оборони, знищення російських ДРГ, протидія обстрілам. В усіх прикордонних районах проблематика однакова. Постійні російські знущання – обстріли, терор. На 15 тисяч мешканців прикордонних громад Чернігівщини, які зазнають постійних таких ударів із Росії, терористи випустили 15 тисяч снарядів за минулий рік. Не жаліють. Буквально кожну людину намагаються дістати – хочуть знищити все життя тут. І кожен, хто захищає наших людей, усі наші громади, усю нашу Україну, кожен у світі, хто допомагає Україні, – справжній оборонець життя. Я вдячний усім.

Провів координаційну нараду щодо Чернігова та області – багато соціальних питань, питань щодо відновлення. Додамо швидкості розмінуванню аграрної землі – те, що потрібно регіону, щоб не було залишків російських снарядів. Снарядів та мін ще з часу окупації. Є зараз ресурс у наших урядовців, щоб підтримати економічне життя Чернігівщини. Провів тут зустріч із підприємцями в межах нашої програми «Зроблено в Україні» – презентували платформу в області. Мільярд двісті мільйонів гривень уряд спрямує за економічними напрямами на Чернігівщині – додатково. Це те, що має підтримати. І, звичайно, я дякую всім, хто працює в оновлених наших галузях, зокрема в оборонних компаніях, усім, хто займається розробками дронів, техніки для Сил оборони, для ДСНС України. Можемо по праву пишатися тим, що в кожній області України люди стараються зробити все, що необхідно для країни, необхідно для нашого захисту, для успіху наших воїнів на полі бою.

І ще одне.

Саме тут, на Чернігівщині, я хочу зараз особливо відзначити всіх наших воїнів-прикордонників. Кожного й кожну, хто служить у підрозділах Державної прикордонної служби України на лінії кордону, а також разом з усіма підрозділами Сил оборони та безпеки на фронті. Вдячний усім, хто проявив себе справді сильними людьми, справді ефективними захисниками України! ДОЗОР – спецпідрозділ нашої прикордонної служби. З честю виконує завдання по всій лінії фронту. Варті державної вдячності окремо розрахунки безпілотників ДОЗОРу. Пишаюся вами, наші воїни! Дякую й прикордонникам із бригад Гвардії наступу «Помста» та «Сталевий кордон». Воїни Волинського загону, зокрема старші солдати Сергій Лебедь та Сергій Антонюк. Дякую, хлопці, вам та усім вашим побратимам! Воїни Херсонського прикордонного загону, а особливо солдат Олег Шибеко та сержант Василь Коваленко. Молодці! Сумський прикордонний загін, а особливо сержанти Ігор Лукʼяненко та Олександр Соломатко. Дякую за протидію російським диверсантам.

Дякую всім, хто дає результат для України! Усім, хто захищає життя!

Чернігове, дякую тобі за цей день!

Слава Україні!