Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 10.00 14.06.2024

Оперативна інформація станом на 10.00 14.06.2024 щодо російського вторгнення.

Слава Україні!

Вісімсот сорок друга доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби відбулося 109 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, за вчора ворог загалом завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 3 ракетних удари із застосуванням 4 ракет, 66 авіаційних ударів (зокрема, скинув 94 КАБи), здійснив понад 3800 обстрілів, 100 із них – з реактивних систем залпового вогню.

Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили засіб протиповітряної оборони, два пункти управління, два артилерійських засоби, станцію РЕБ та 11 районів зосередження особового складу і ОВТ противника. Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1250 осіб. Також ворог втратив вісім танків, 26 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, дві РСЗВ, три засоби ППО, 22 БпЛА ОТР, ракету, 60 автомобілів та 16 одиниць спеціальної техніки.

У ніч на 14 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні. Усього ворог застосував 31 засіб повітряного нападу – 14 ракет повітряного, наземного базування й 17 ударних БпЛА, а саме: – 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область (рф); – три балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із ТОТ українського Криму та Краснодарського краю (рф); – аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбовської області (рф); – 17 ударних БпЛА типу «Shahed» (район пусків – Єйськ (рф).

В результаті протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 17 ударних БпЛА типу «Shahed».

Від початку цієї доби по всій лінії фронту вже відбулося 41 бойове зіткнення. Загарбники здійснили шість авіаційних ударів десятьма керованими авіабомбами, задіяли 33 дрони-камікадзе і здійснили понад 580 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Харківському напрямку зараз триває атака окупантів в районі Вовчанська. Ситуація контрольована. Минулої доби на напрямку загарбники втратили 72 особи живої сили, 30 з них – безповоротно. Знищено три бойові броньовані машини, дві артсистеми, дев’ять автомобілів та п’ять одиниць спецтехніки. Пошкоджено три артилерійські системи та п’ять автомобілів. Уражено 26 бліндажів ворога та два склади з боєприпасами.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбивають дві атаки російських загарбників в районах Петропавлівки та Піщаного. Ситуація під контролем.

На Лиманському напрямку наші війська відбивали три спроби окупантів покращити тактичне положення. Відбито один штурм неподалік Невського, два боєзіткнення, в районах Невського та Греківки, продовжуються.

На Сіверському напрямку успішно зупинено спробу загарбників просунутись уперед в районі Роздолівки.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину української території. Ворог продовжує спроби прориву нашої оборони у районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої і Новопокровського. На цей час триває сім бойових зіткнень, а п’ять атак вже відбито. Ситуація під контролем Сил оборони України. За уточненою інформацією, на Покровському напрямку, вчора ворог втратив 363 особи вбитими та пораненими, знищено ворожий танк, дві бойові броньовані машини, гармату та автомобіль. Пошкоджено танк, одну ББМ і автомобіль.

На Курахівському напрямку ситуація напружена. Ворог 11 разів розпочинав штурмові дії. Поблизу Парасковіївки дві атаки успішно відбито. Дев’ять боєзіткнень тривають в районах Красногорівки та Парасковіївки.

На Времівському напрямку загарбники активізувалися у районі Урожайного – триває бій. Окупанти отримують жорстку відсіч. Спроба ворога штурмувати наші позиції неподалік Водяного зазнала невдачі.

На Оріхівському напрямку російський агресор здійснив п’ять штурмів в районі Малої Токмачки. Наші воїни всі атаки відбили.

На Придніпровському напрямку, на лівобережжі Дніпра, наші воїни жорстко зупинили один штурм окупантів.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала

Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника та виснаження його бойового потенціалу.

В єдності переможемо! Слава Україні!