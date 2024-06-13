Головний результат саміту G7 для нас – буде більше ППО для наших міст – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Щойно була зустріч із Президентом Америки Байденом – хороша зустріч, корисна. Протягом усіх цих днів я на зв’язку з нашими військовими, щодня – доповідь Головкома та постійно – звіти від міністра оборони, інших урядовців, від розвідок. Про ситуацію на фронті, на основних напрямках – наша Донеччина, Харківщина. Потреби наших воїнів, деталі постачання.

Сьогодні майже всі наші зустрічі тут, на саміті G7, «Великої сімки», та на полях саміту – саме про те, про що кажуть наші військові, про наші потреби й про наші можливості зараз, якщо постачання буде достатнім і вчасним. З усіма лідерами ми говоримо про прискорення відправки в Україну заявлених пакетів. Зокрема, говорили щойно про це із Президентом Байденом. Говорив також сьогодні і з Джастіном Трюдо, Прем’єр-міністром Канади, про нову підтримку. Дякую, Джастіне! Також була зустріч із Ріші Сунаком, Прем’єр-міністром Британії. Теж буде плюс щодо постачання. І зустріч із Фуміо Кішідою, Прем’єр-міністром Японії. Хороша зустріч була і з Джорджею Мелоні, Главою Ради міністрів Італії. Дякую тобі, Джорджо, за цей змістовний саміт і за всю підтримку для України – для українців, для захисту наших дітей, сімей в Україні, усіх тих, чиє життя під ударами російського терору.

Головний результат для нас – буде більше ППО для наших міст. «Петріоти» – це вже фактично українське слово. Буде й більше техніки та інших необхідних речей для фронту. Вирішено і щодо використання російських активів на користь України, є перший вагомий крок G7 щодо 50 мільярдів доларів. Дякую!

Є й дві безпекові угоди. Історичний результат зі Сполученими Штатами – двостороння безпекова угода, яка виводить наші відносини на рівень справжнього союзництва. Це найсильніша угода з Америкою за всі 33 роки нашої незалежності. Є юридично зобовʼязувальна частина угоди, є абсолютно корисні деталі щодо ППО, щодо літаків. Ми зафіксували, що Америка допомагатиме Україні в постачанні ескадрилей винищувачів – стільки винищувачів, скільки потрібно Україні. Будемо над цим працювати. Говорив із лідерами і про прискорення підготовки пілотів. Що важливо – в угоді з Америкою тепер зафіксовано, що буде підтримка України і в час війни, і в час миру. Реально довготривало. Ми однаково бачимо мир – справедливий мир для нашого народу. Я дякую вам, пане Президенте Байден, дякую обом партіям і палатам Конгресу, дякую тобі, Америко!

Сьогодні ж є дуже перспективна безпекова угода з Японією – це перша така угода з країною з-поза меж НАТО, з Тихоокеанського регіону. Ми взагалі вивели відносини з Японією на такий зміст, який мають далеко не всі європейські країни. Україна дуже це цінує. Ми працюємо разом і в безпековій сфері, і в політичній, і в економічній. Зафіксовано 4,5 мільярда доларів підтримки від Японії на цей рік. Ми зацікавлені також, щоб Україна та Японія були максимально партнерами у відбудові – у поверненні нормального життя нашим людям. І це буде. Ми про це також домовилися. Шановний пане Прем’єр-міністре, Фуміо, увесь японський народе, я дуже вам дякую!

Зараз уже сім безпекових угод – з усіма країнами G7. І загалом уже 17 угод підписані, ще 10 ми готуємо до підписання.

Була сьогодні зустріч з главою МВФ. Звичайно, про підтримку нашої держави, наших інституцій, нашого суспільства. Вдячний за розуміння. І дуже надихаюча зустріч із главою Світового банку – ми говорили, зокрема, про підтримку нашої енергетики, доступу людей, компаній, державних інституцій до необхідних коштів, щоб відновлювати зруйновані енергоможливості й будувати нові. Дякую Світовому банку та особисто голові банку за готовність працювати із цим.

І окремо хочу подякувати всім нашим партнерам сьогодні за підтримку Саміту миру та допомогу в залученні лідерів і держав. Разом світ точно може відновити справедливість і повернути чесний мир. Усе для цього ми робимо. Вже післязавтра – Саміт миру. Інавгураційний – зробимо перший реальний крок до чесного миру.

Слава Україні!