Найбільша увага зараз Донеччині та постачанню нашим силам усього, що необхідно – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Коротко про цей день.

Перше – нарада з військовими. Зранку. Були Головком, начальник Генерального штабу, міністр оборони. Обговорили ситуацію на ключових напрямках. Найбільша увага зараз – Донеччині. І постачанню нашим силам усього, що необхідно. Обговорили також і кадрові питання у Збройних Силах України. Я ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. Була сьогодні доповідь і щодо Покровська – наслідків ударів російських ракет. Десятки людей постраждали, і серед них – три дитини. Чотири людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Обов’язково відповімо Росії на цей удар – відповімо абсолютно справедливо.

Друге – представив сьогодні нового керівника Управління державної охорони. Його завдання – зробити нову, сучасну структуру Управління. Дати новий формат роботи й нову якість. Абсолютно патріотичну.

Третє – відзначив державними нагородами України наших воїнів із Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України. Героїчні хлопці! Реально кожним можемо пишатися. Подякував за силу й привітав із 30-літтям ЦСО «А» СБУ.

Четверте – маємо сьогодні кілька результатів у відносинах із партнерами. Ще одна країна – Малаві – приєдналася до комюніке Саміту миру. Більше представництво Африки у глобальних зусиллях заради миру – це більша сила тиску на Росію для припинення цієї злочинної агресії. І що більше буде країн і лідерів із нами, з Україною, то швидше ми повернемо повну силу Статуту ООН. Також хочу сьогодні подякувати Сполученим Штатам за нове рішення на підтримку наших людей.

Вчасне гуманітарне рішення – Америка виділяє фінансування на терміновий друк книжок для дітей в Україні. Три мільйони примірників – це, зокрема, підручники, які будуть надруковані на українських потужностях і до початку навчального року. У час, коли російський окупант буквально випалює все, зокрема українську культуру, українську інфраструктуру культури та освіти, важливо і в цьому відчувати плече партнерів. Дякую, Америко!

І п’яте – Євросоюз. Останні приготування зараз до завтрашньої надзвичайно вагомої, історичної події. Мають початися фактично вже перемовини між Україною та Євросоюзом щодо вступу. День, до якого Україна йшла протягом десятиліть. І ось зараз ми робимо це реальністю – Україну вже ніколи не збити зі шляху в об’єднану Європу, у наш спільний дім – усіх європейських націй. Дім, який має бути мирним! Дякую всім, хто допомагає!

Слава всім, хто б’ється заради України!

Слава Україні!