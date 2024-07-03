Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 03.07.2024

За уточненою інформацією, за вчора агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах два ракетних удари (із застосуванням двох ракет), 45 авіаційних ударів (задіяв 67 КАБів), здійснив понад три тисячі обстрілів, 81 з них – із реактивних систем залпового вогню.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.