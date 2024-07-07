Будемо зміцнювати український флот і надалі разом з Великою Британією та Нідерландами, є хороші нові деталі такої нашої співпраці – звернення Президента

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Сьогодні в Одесі – у день наших Військово-Морських сил Збройних Сил України. І це – день і нашої вдячності всім воїнам ВМС, і перемовин – щоб Сили оборони України, ВМС України – вся наша держава отримала ще більше можливостей. Сьогодні тут, в Одесі, були нові міністри оборони й закордонних справ Нідерландів, а також новий міністр оборони Британії. Поінформував їх про ситуацію на полі бою; була доповідь від командувача ВМС Неїжпапи. Будемо зміцнювати український флот і надалі разом з Британією, разом з Нідерландами – є хороші нові деталі такої нашої співпраці. Говорили сьогодні і про зміцнення ППО, це наш безумовний пріоритет, і я вдячний за готовність робити наступні кроки – зокрема по F-16.

Звичайно, сьогодні ми мали честь бути тут. Я мав честь особисто нагородити наших воїнів ВМС. Тих, хто проявив себе особливо. Серед них – Герой України молодший сержант Владислав Андрущенко та хлопці, які відзначені Хрестами бойових заслуг, орденами Богдана Хмельницького та «За мужність». Орденом Княгині Ольги відзначив сержанта Ірину Бовщик – бойового медика Тридцять шостої окремої бригади морпіхів. Пишаюся кожним і кожною, хто дійсно змінює все для нашої держави – захищає державу, відкриває для України нові можливості. Б’ється заради України, працює, здобуває нашій державі міжнародну підтримку. Кожен наш спільний результат – і результат у тому числі в Чорному морі, вигнання російського флоту – це досягнення багатьох наших людей, які не зрадили й державі, і собі. Слава вам усім! Сьогодні також відвідав наших воїнів, які проходять лікування й реабілітацію після поранень. Побажав якнайшвидшого одужання та подякував лікарям, медичним сестричкам.

Провів і нараду щодо ситуації в Одесі та області. Безпека, робота наших транспортних артерій, енергетика, соціальні питання…

І ще одне. Хочу особливо подякувати нашій Сто десятій окремій механізованій бригаді за ще один збитий російський бойовий літак на Донеччині – вже дванадцятий за кілька місяців. Ваша влучність – це дійсно взірець! Молодці!

Слава Україні!