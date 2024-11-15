«Мінська-3» не буде, нам потрібен реальний мир – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Коротко про сьогодні.

Продовжили працювати над пунктами нашого плану внутрішньої стійкості. Сьогодні – два фундаментальні пункти: фронт і людський капітал. Усе, що стосується нашого захисту. І все, що стосується наших людей – і військових, і цивільних, і дорослих, і дітей. Мета очевидна – це захист від російської агресії зараз і все, що ми повинні зробити для того, щоб не програти післявоєнний мир – щоб зберегти та зміцнити наш народ. І державу, і народ. Це обов’язково.

Продовжив нашу міжнародну роботу сьогодні. Неформальну дипломатію. Поспілкувався зі студентами університетів у Латинській Америці. Люди в усіх частинах світу мають однаково розуміти, що потрібно зараз, щоб повернути спокій міжнародним відносинам.

І ще одне.

Про одну із сьогоднішніх новин. Канцлер Шольц казав мені, що збирається подзвонити Путіну. Дзвінок Олафа, на мою думку, це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів. І це саме те, чого Путін давно хоче: йому вкрай важливо послабити його ізоляцію. Ізоляцію Росії. Та вести перемовини, звичайні перемовини, які нічим не будуть завершуватись. Так, як він десятиліттями робив. Це давало можливість Росії нічого не змінювати у своїй політиці, нічого не робити по суті і якраз і призвело до цієї війни. Розуміємо всі ці виклики зараз. Знаємо, як діяти. І хочемо попередити: «Мінська-3» не буде, нам потрібен реальний мир.

Слава Україні!