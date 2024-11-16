Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 16.11.2024

Оперативна інформація станом на 08.00 16.10.2024 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалась дев’ятсот дев’яносто сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням двох ракет, а також 54 авіаудари, скинувши 102 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4700 обстрілів, з них 119 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Ізюм, Новоплатонівка, Слов’янськ, Ямполівка, Терни, Лиман, Торське, Сіверськ, Різниківка, Дачне, Новодмитрівка, Торецьк, Неліпівка, Петрівка, Валентинівка, Курахове, Андріївка, Велика Новосілка, Степове, Темирівка, Лобкове та Зелене Поле.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, крім того, уражено наземну станцію БпЛА та вежу зв’язку загарбників.

На Харківському напрямку ворог дев’ять разів штурмував позиції наших військ в районах населених пунктів Висока Яруга та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 17 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Колісниківки, Копанок та Надії.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Новоєгорівки, Макіївки, Тернів та Торського.

Два боєзіткнення відбулось поблизу Верхньокам’янського та Виїмки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку окупанти атакували один раз у районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив дев’ять атак неподалік Торецька, Диліївки та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Петрівка та Пустинка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 35 атак. Окупанти намагалися просунутися вперед в районах Берестків, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього та Антонівки.

На Времівському напрямку противник здійснив сім штурмів наших позицій в районах Трудового, Рівнополя та Новодарівки. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Оріхівському напрямку окупанти один раз атакували у бік Новоандріївки, успіху не мали.

На Придніпровському напрямку російські загарбники п’ять разів намагалися витіснити з позицій наші підрозділи. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області. За минулу добу українські захисники відбили 30 ворожих атак на напрямку. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїй території. На даний час відомо про 15 авіаційних ударів із застосуванням 19 КАБ.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1650 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 26 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 28 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 69 одиниць автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!