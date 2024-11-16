Українці щодня доводять своєю сміливістю, своєю стійкістю, що можуть зупинити Росію — звернення Президента

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Щойно зустрівся з міністром закордонних справ Японії: він з візитом в Україні. І важливо, що це перший його візит в іншу країну одразу після призначення нового уряду Японії – візит в Україну. Це і символічно – щодо наших відносин, України та Японії, – і дуже практично: зараз ця війна у Європі вирішує багато чого для всього світу.

Я подякував пану міністру і всій Японії за надану Україні підтримку. Від початку повномасштабної війни – 12 мільярдів доларів. Японія – справжній лідер в Азії у захисті міжнародного порядку, заснованого на правилах, і просто життя людей.

Ми обговорили і те, що тепер Північна Корея стала спільником Росії та допомагає Путіну в цій злочинній війні. Я поінформував про активність північнокорейських військових на Курщині, про всі загрози від співпраці Пхеньяна та Москви. Росія вчить Північну Корею сучасній війні, і це може стати причиною значної ширшої дестабілізації. Маємо разом і з усіма іншими нашими партнерами цьому протидіяти.

Є новий пакет підтримки від Японії. Звичайно, ми говорили з міністром закордонних справ Японії про посилення санкцій проти Росії, про нашу економічну співпрацю з Японією, про відбудову і про те, як наблизити справедливий мир. Ми готуємось і до розмови з новим Премʼєр-міністром Японії.

Провів сьогодні ще одну нараду з підготовки нашого внутрішнього Плану стійкості – пункт про політику героїв. Доволі широка була нарада – не тільки Міністерство ветеранів. Різні урядовці. Багато аспектів. І дуже важливо, щоб було не менше конкретики в рішеннях держави. Конкретні програми, які працюють. Конкретні заходи підтримки. Конкретні речі в питаннях памʼяті про війну і подвиг українського народу. І конкретні пропозиції на післявоєнний час для наших воїнів, які довели, що є найбільш міцною силою у Європі, здатною захищати свій дім і всю Європу.

І це лише один з багатьох аспектів, у яких внутрішній План стійкості України взаємоповʼязаний із Планом перемоги, який ми представили партнерам і який може бути реалізований саме партнерами. Українці щодня доводять своєю сміливістю, своєю стійкістю, що можуть зупинити Росію. Сміливість і стійкість потрібні і від партнерів.

І ще кілька речей. Сьогодні День працівників радіо, телебачення і звʼязку. І я вдячний кожному й кожній, хто всіх нас в Україні та у великій українській спільноті у світі повʼязує інформацією, емоціями, звʼязком і, головне, розумінням, що Україна є і завжди буде.

Вдячний усім нашим людям, які навіть у найстрашніші моменти забезпечують для українців можливість поговорити з рідними і почути, як Україна, як вона бореться, що Україна робить, чого Україна прагне. Ніхто в Україні не має відчувати себе наодинці, коли ми всі обʼєднані, в тому числі інформацією, в тому числі звʼязком, в тому числі українською емоцією – відчуттям, що ми подолаємо все.

І сьогодні ж я зустрівся з українськими студентами – з представниками студентського самоврядування з усіх регіонів України – напередодні Дня студента. Я подякував їм за те, що вони в Україні, за те, що вони такі активні, і бажаю, щоб усі наші молоді люди, усі наші майбутні покоління могли реалізувати себе в Україні – у мирній, безпечній та незалежній державі.

Дякую всім, хто допомагає!

Слава Україні!