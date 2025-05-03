Ми готові якнайшвидше, хоч відсьогодні, переходити до припинення вогню, якщо Росія готова до дзеркальних кроків – звернення Президента

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Готуємось до важливих зовнішньополітичних подій – зустрічей, перемовин. Головне – можливість партнерів вплинути на Росію, щоб вона пішла на повне припинення вогню – на тривалу тишу, яка дасть змогу шукати рішення, щоб вийти з війни.

Зараз ніхто не бачить такої готовності Росії – навпаки, уся їхня внутрішня риторика скоріше мобілізаційна, і російські пропагандисти продовжують погрожувати не тільки Україні, але й іншим сусідам – Литві, іншим країнам Балтії. Власне, це те, про що ми давно говоримо: без тиску на Москву Росія продовжить воювати.

Зараз, звісно, економічні умови в Росії більш несприятливі – через ціну нафти: ціна стала нижчою. Але це ще не такі умови, щоб Росія відчула війну як фундаментальну проблему для себе. Тому санкції світу – санкції проти енергетики російської, проти банків – точно можуть допомогти миру.

Ми говорили про це з партнерами. Ми знаємо, що партнери нас почули. Наближаємо дії. Готуємо наші санкційні пакети – зокрема, проти субʼєктів та схем у третіх країнах, які, на жаль, допомагають Росії обходити частину санкцій. І продовжуємо зміцнювати нашу оборону: очікуємо вже незабаром вагомі оборонні пакети для України та рішення щодо подальшої співпраці – співпраці в час війни з ключовими країнами і в післявоєнний час. Готуємо серйозні основи для відбудови.

Водночас ми готові якнайшвидше, хоч відсьогодні, переходити до припинення вогню, якщо Росія готова до дзеркальних кроків – до повної тиші, до тривалої тиші щонайменше на 30 діб. Це чесний термін, коли можна підготувати наступні кроки. Росія повинна зупиняти війну і припинити штурми, припинити обстріли.

Станом на зараз інтенсивність російських ударів не свідчить ні про що, окрім російського бажання і далі воювати. Кожної ночі під сотню «шахедів». Тільки за один цей тиждень, від понеділка по суботу, вже більш ніж 950 російських авіабомб. Щодня інтенсивні бої на Покровському напрямку, на інших Донецьких напрямках. Ми відповідаємо по всьому фронту, а також на території Курської та Бєлгородської областей, де зберігається наша активність.

Я дякую всім нашим воїнам, дякую кожному нашому підрозділу за хоробрість та за стійкість. Я дякую нашим хлопцям, які нарощують українські далекобійні можливості – і в небі, і на морі. Блискуче було збиття російського військового літака з нашого морського дрона – доказ українських спроможностей. Дуже влучно наша армія провела операцію по військових обʼєктах на території Криму: мінус іще один, другий російський літак за добу. Також знищені військові склади.

Кожен, хто працює заради того, щоб Україна могла відбиватись від окупанта, кожен, хто розробляє та впроваджує для України нові технологічні можливості, – усім вам я дякую. Дякую і тим, хто у світі з нами, з Україною.

Дуже важливо, щоб усі наші партнери не мовчали, а продовжували закликати Росію до припинення вогню, а також щоб не тільки публічна дипломатія, але й робота в тиші кабінетів у ключових столицях допомагала – допомагала зміцнювати думку, що саме тиск на агресора і захист України є ключовими передумовами настання миру. Обовʼязково маємо захистити свою незалежність, свою державу і майбутнє для всіх українців.

Слава Україні!