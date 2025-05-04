Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 04.05.2025

Оперативна інформація станом на 08:00 04.05.2025 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1166-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 253 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 81 авіаційного ударів, застосував дві ракети і 158 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6384 обстріли, з них 113 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2760 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Мхи Чернігівської області; Миропільське, Краснопілля, Чернацьке Сумської області; Шевченко Перше, Зелене Поле, Новопіль, Комишуваха Донецької області; Темирівка, Новодарівка, Гуляйполе, Малинівка, Новоандріївка Запорізької області.

Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, п’ять артилерійських засобів, одну станцію РЕБ, сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два пункти управління БпЛА та один ворожий засіб протиповітряної оборони.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку зафіксовано шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районі населеного пункту Загризове та в напрямках Новоосинового і Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Липове, Ямполівка, Колодязі, Торське та в напрямку Григорівки.

На Сіверському напрямку агресор атакував у бік Івано-Дар’ївки та Григорівки. Загалом, минулої доби відбулося три боєзіткнення.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих штурмів в районі Часового Яру та в бік Майського, Предтечиного і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак в районі Торецька та поблизу Кримського і Диліївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 113 атак агресора в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Промінь, Шевченко, Олександропіль, Котлине, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та в напрямку Романівки, Малинівки, Нової Полтавки, Миролюбівки, Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 66 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке, Новосілка, Рівнопіль, Привільне та в напрямку Одрадного, Зеленого Поля, Новополя, Шевченко і Багатиря.

Минулої доби на Гуляйпільському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку поблизу Новоданилівки, Новопокровки та Кам’янського загарбники здійснили три марні атаки на позиції наших захисників.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху намагався наблизитись до укріплень наших оборонців.

На Курському напрямку відбулося 23 боєзіткнення. Ворог завдав 256 артилерійських обстрілів, з них 10 — із реактивних систем залпового вогню, здійснив сім авіаційних ударів, скинувши 15 керованих авіаційних бомб.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1340 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, 24 бойові броньовані машини, 52 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб ППО, два літаки, 163 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 129 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!