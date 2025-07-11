Працюємо зараз із партнерами над новим постачанням, над більшим виробництвом зброї в Україні та забезпеченням нашої армії – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Коротко про сьогодні.

Говорив із військовими. Доповідали щодо фронту, щодо наших операцій. Вдячний усім нашим воїнам за стійкість. Ми працюємо зараз із партнерами над новим постачанням, над більшим виробництвом зброї в Україні та над більшим забезпеченням нашої армії. Є хороші домовленості вже, ми очікуємо ще домовленостей, ми будемо працювати для цього наступними тижнями. Важливо реалізувати кожну домовленість якнайшвидше, щоб відчувалося реально, що є більше сил, більше засобів, більше захисту неба, більше систем ППО. Це ключовий пріоритет. Ми маємо політичні сигнали найвищого рівня – хороші сигнали, зокрема від Сполучених Штатів Америки, від наших європейських друзів. За всіма доповідями – постачання відновлено. Продовжимо працювати на наступному тижні з американською стороною на військовому рівні, зокрема наші військові – з генералом Келлогом. Ми готуємо й нові європейські оборонні пакети. Ми очікуємо найближчим часом сильних кроків і щодо санкцій проти Росії за цю війну – тиск повинен спрацювати.

Особливо я хочу відзначити сьогодні наших воїнів – тих, хто проявив себе найбільше за тиждень. Різні напрямки фронту, різні наші підрозділи, один надзвичайно важливий результат – захист від окупанта. На нашій Сумщині – 95-та десантно-штурмова бригада, дякую вам, хлопці. На нашій Харківщині – 42-га механізована бригада, 92-га штурмова бригада, 13-та бригада оперативного призначення Нацгвардії «Хартія», які ефективно відбивають спроби росіян перейти в наступ. Дякую вам, хлопці! За стійкість у Вовчанську дякую 57-й мотопіхотній бригаді. Куп’янський напрямок – 3-тя штурмова, дякую вам. Торецький напрямок – 100-та механізована бригада, молодці! Краматорський напрямок – 24-та окрема механізована, дякую! Добропільський напрямок – 82-га десантно-штурмова бригада та 1-й окремий штурмовий полк, дуже дякую вам, воїни. На Покровському напрямку є за що відзначити 25-ту повітрянодесантну бригаду. І ще – Новопавлівський напрямок, воїни 5-ї штурмової та 46-ї аеромобільної бригад, дякую всім вам, наші воїни! Дякую всім, хто допомагає.

І ще одне.

Я очікую детальних звітів від урядовців, від команди Офісу щодо кожної домовленості з нашими партнерами, щодо кожного результату, на який ми очікували: що досягнуто й що досі на виконанні. Висновки будуть – персональні, кадрові висновки.

Слава Україні!