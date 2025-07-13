Розраховуємо на повне розуміння Америкою того, що можна зробити заради примусу Росії до миру – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Коротко про цей день – день непростий. Зустріч із військовими та міністром оборони. І не тільки про фронт, але й про наші подальші дії. Українське виробництво, дипстрайки, наші відповіді на російські удари. Вдячний усім, хто реально стійко захищає нашу державу, нашу незалежність, наших людей. Говорили сьогодні й про візит генерала Келлога – на тижні будуть перемовини про подальшу підтримку. Доручив Головкому Сирському та начальнику Генштабу Гнатову представити наявну в нас інформацію про російський потенціал і про наші перспективи. Готуємо також зустрічі спецпредставника Президента Трампа з керівниками Служби безпеки України, а також наших розвідок. Інформація буде повною. Розраховуємо й на повне розуміння Америкою того, що можна зробити заради примусу Росії до миру.

Була сьогодні доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо захисту українських інтересів і наших відповідей російським убивцям. Кожне посягання на Україну має отримувати сильну та жорстку відповідь, і це буде.

Сьогодні ж була важлива розмова з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Завтра уряд представить нові соціальні рішення – виплати на підтримку українських мам: це виплати після народження дитини, підтримка також у перші роки після народження. Є відповідні кошти й для українських школярів – для «Пакунка школяра» та для безкоштовного харчування у школах із 1-го по 4-й класи й у прифронтових районах – із 1-го по останній класи. Завтра Кабінет Міністрів України представить усі деталі.

І також сьогодні ми обговорили з Денисом наші кроки – стратегічні кроки – для трансформації виконавчої влади. Зміни будуть. Зокрема, у сфері оборони, у всіх проєктах заради нашої стійкості – держави та суспільства. Потрібен аудит кожної домовленості з нашими партнерами – що реально виконується. Треба також відчутно скоротити некритичні державні видатки й максимально – завдяки дерегуляції – направити суспільні сили заради економічного розвитку. Головне – більше нашого українського виробництва, зокрема виробництва зброї, більше нашої української сили, більше наших власних можливостей. І нові кадрові рішення у ключових посольствах.

Наступний тиждень має спрацювати на позитивні зміни в інтересах України.

Слава Україні!