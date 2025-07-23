Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 23.07.2025
Оперативна інформація станом на 08:00 23.07.2025 щодо російського вторгнення
Слава Україні!
Розпочалася 1246-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.
Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.
Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень.
За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного та 167 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 113 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5686 обстрілів, зокрема 39 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3579 дронів-камікадзе.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Яструбине, Графське Сумської області; Краматорськ Донецької області; Кам’янське, Новоандріївка Запорізької області.
За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, артилерійський засіб, пункт управління та два засоби РЕБ противника.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 11 атак загарбницьких військ. Також ворог завдав 15 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 28 керованих авіабомб, та здійснив 293 обстріли, три із яких – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Западного.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири ворожі атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки, Степової Новоселівки та Загризового.
На Лиманському напрямку ворог провів 21 атаку. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Зелена Долина, Мирне, Ямполівка, Торське та в напрямку Серебрянки.
На Сіверському напрямку ворог здійснив чотири спроби йти вперед в районі Григорівки.
На Краматорському напрямку одне боєзіткнення відбулось поблизу Часового Яру.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах Диліївки, Торецька, Олександро-Калинового та Русиного Яру.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 74 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Зелений Кут, Дачне та Олексіївка.
На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив дев’ять атак поблизу населених пунктів Воскресенка, Ялта, Піддубне та Зелене Поле.
Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив сім марних спроб атакувати позиції українських підрозділів.
На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 970 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, дві бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 115 безпілотних літальних апаратів, 88 одиниць автомобільної техніки окупантів.
Приєднуйтесь до Сил оборони!
Разом переможемо!
Слава Україні!