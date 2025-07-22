Антикорупційна інфраструктура працюватиме, тільки без російських впливів – від цього треба очистити – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Довгий був день, емоційний. Нарада з нашою переговорною командою. Рустем Умєров очолить делегацію на наступну зустріч із російською стороною. Ми узгодили, що саме має бути аджендою зустрічі, які теми ключові для України. Звільнення наших людей із російського полону має продовжуватись, і зараз, саме зараз, уже почались необхідні процедури для нового обміну – ми завтра чекаємо наших людей. Я дуже сподіваюсь, що завтра все нам вдасться. Ми стараємось, зокрема, завдяки нашим партнерам, міжнародним посередникам – стараємось забезпечити звільнення також цивільних заручників і повернення наших дітей, які були викрадені Росією. Завдання – працювати щодо припинення вогню. Це те, про що говорить Росії весь світ. Завдання – працювати для організації зустрічі лідерів. Це те, що може наблизити мир. Україна ніколи не хотіла війни, і саме Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж почала. Я вдячний усім партнерам, які допомагають. У нашій делегації – усі, хто може говорити щодо кожної необхідної деталі. Були важливі рішення для нашого захисту, щоб дати більше безпеки нашим містам і нашим громадам. Є нові контракти на дрони-перехоплювачі, і це на додачу до вже викуплених нами обсягів на виробництво дронів, зокрема в партнерів. Ще чотири значних контракти на більш ніж 3 мільярди гривень. Військові, а також міністерства – передусім міністр оборони Денис Шмигаль, перший віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров – займаються цим питанням, і захисних дронів має стати більше. Так само ми забезпечуємо все необхідне контрактування на дрони для фронту – саме ті, які найбільше допомагають. І обов’язково продовжимо нашу програму дипстрайків – затвердив нові обсяги. І це, звісно, велика допомога: російська логістика, російські військові підприємства, усе, що працює на агресію, є законними мішенями.

Були доповіді з фронту, особливо це наш Покровський напрямок, деякі інші ділянки фронту на Донеччині. Непроста ситуація, але я вдячний кожному нашому підрозділу за стійкість, за очищення нашої землі від окупанта й за реальні результати для захисту нашої держави, наших міст, наших людей. Захист – це не ритуальне слово. Це конкретний захист позицій України на фронті, захист життя людей, конкретний захист українського національного інтересу завершити війну достойно, і саме так, щоб зберегти нашу українську незалежність. І це буде. Я дякую всім, хто воює й працює заради Української держави, заради українського народу. Я дякую всім, хто допомагає!

Ще одне.

Говорив із керівником НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, Генеральним прокурором Русланом Кравченком, головою Служби безпеки України Василем Малюком. Різні виклики, ми все це обговорили. Антикорупційна інфраструктура працюватиме, тільки без російських впливів – від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше. Звісно, що НАБУ та САП будуть працювати. І важливо, що Генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалась невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. Це те, що справді потрібно для України. Справи, які лежали, мають розслідуватись. Роками посадовці, які втекли з України, чомусь спокійно живуть за кордоном – у дуже приємних країнах і без юридичних наслідків. Це не нормально. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди «висять» роками. І немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть отримувати інформацію, яка їм необхідна. Важливо, щоб без росіян. Важливо, щоб була невідворотність покарання і щоб суспільство це дійсно бачило.

І ще – щоб не було жодних фейків та інформаційних спекуляцій. На жаль, втратили наш бойовий літак, французьку машину, дуже ефективну, – один із наших «міражів». Пілот встиг урятуватись, і це не було російським збиттям. Сили нашій армії додамо.

Слава Україні!