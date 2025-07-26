Зараз такий момент, коли треба натиснути на Росію так, щоб уже наступного року війни не було – звернення Президента

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Найголовніше. Перше – військові. Сьогодні вже кілька разів були доповіді по нашому фронту, по наших операціях. Збройні Сили, Служба безпеки України, розвідка – я дякую всім за далекобійність. Кожен бачить, що українські дрони досягають цілей.

Доповідь генерала Сирського: багато уваги саме до Покровського напрямку. Є успішні дії наших підрозділів на Сумщині. Дякую вам! Знищують окупанта в прикордонні. Це дуже важливо.

Було сьогодні, на жаль, багато російських ударів по наших містах, по наших громадах. Суми – зокрема, по українській енергетиці, також Дніпро, Харків, Херсонщина, Донеччина. Всюди, де це потрібно, миттєве реагування рятувальників ДСНС України, всіх служб. Дякую всім вам за оперативність. Будемо відповідати на кожен російський удар.

Важливі доповіді були розвідок. Служба зовнішньої розвідки: про ефективність санкцій, санкцій проти Росії, проти повʼязаних із Росією осіб. Втрати у ворога – економічні втрати – дійсно відчутні. Будуть ще більш відчутні. Я хочу подякувати всім у світі, хто допомагає.

Зараз саме такий момент, коли треба натиснути на Росію – натиснути так, щоб уже наступного року війни не було. Вони повинні усвідомити, що перетерпіти в них не вийде, санкції мають дійсно забрати російський потенціал. Ми працюємо саме заради цього.

Була також у мене розмова з ГУР. Також щоденний режим роботи у нашій дипломатії: цими днями багато комунікації з партнерами.

Доручив секретарю РНБО активніше залучати зовнішнє фінансування на дрони. Доручив також урядовцям, міністру оборони України активніше перевіряти наші всі домовленості, які є з партнерами, – те, що маємо реалізувати на сто відсотків, але зараз поки виконується, на жаль, не повністю. Очікую відповідні доповіді на тижні.

І ще. Є урядове рішення на підтримку університетів у прифронтових регіонах, у прикордонних містах: Сумщина, Запоріжжя, Харків. Додаткові кошти – 300 мільйонів гривень – саме для таких складних обставин, для закладів вищої освіти, які бережуть студентські спільноти, наші студентські колективи, які навчають попри все, попри все, молодці! Надзвичайно важливо, щоб українські освітні центри збереглися – Університет Каразіна, багато інших. Ми будемо й надалі підтримувати вас.

Сьогодні ж підписав указ щодо Шевченківської премії. Це крок на розширення премії. Багато було обговорень з експертами, з культурною спільнотою. Комітет премії дуже добре попрацював. Тож уже наступного року Шевченківською премією можна буде відзначити також, окрім звичних номінацій, українську фотографію. І зараз, в умовах війни, це дуже цінно, щоб усі емоції, щоб усі сили людей засвідчувати.

Також додано номінацію з кураторської справи, також сучасний дизайн, і багато є дійсно сильного нашого українського графічного дизайну, шрифтів – усе це заслуговує на особливу увагу. Розширили й звичні нам вже літературну та музичну номінації Шевченківської премії. Ми будемо також шукати формат, як подякувати тим нашим людям, які бережуть українську культурну спадщину. Це буде спеціальний формат, і за час до Дня Незалежності України разом із культурною спільнотою, разом з усіма фахівцями ми знайдемо необхідні рішення. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною!

Слава Україні!