Всі партнери розуміють, хто повинен зробити кроки до завершення цієї війни – звернення Президента

Бажаю здоров’я шановні українці!

Сьогодні день багатьох розмов, консультацій із нашими партнерами. Вже говорив із канцлером Мерцом, Президентом Макроном, Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, також із директоркою Міжнародного валютного фонду Георгієвою, із Прем’єр-міністром Албанії Рамою. Також у нас тут, в Україні, сьогодні була міністр закордонних справ Румунії. Це її перший візит в Україну після призначення на посаду. І що важливо в усіх цих розмовах. Перше – усі партнери розуміють, хто повинен зробити кроки до завершення цієї війни. Це російська війна, це агресія Росії, і саме Росія повинна піти на припинення вогню та на реальну дипломатію, яка може гарантувати мир. Україну чітко підтримують, і я за це дуже вдячний усім партнерам.

Також усіх об’єднує розуміння того, що війна Росії проти України – це війна у Європі й проти Європи. Всі рішення, які будуть ухвалюватись, щоб закінчити цю війну і щоб гарантувати безпеку, дійсно стосуються всієї Європи, а не когось одного. Тому голос Європи має впливати на процеси. І ми домовляємося з нашими європейськими лідерами і щодо наших розмов та наших зустрічей, щоб узгодити всі позиції, і також щодо роботи кожного з нас з іншими лідерами, щоб позиції Європи були захищені. Ми плануємо деякі зустрічі на континенті.

Третє – звісно, кожен точно знає, що ключові рішення в Росії ухвалює одна людина. І що ця людина боїться санкцій Сполучених Штатів Америки. І що справедливо, щоб Україна була учасницею перемовин. Війна Росії проти України, проти нашої незалежності як уособлення незалежності кожної європейської нації. Тож формат зустрічей, зустрічей лідерів – це, зокрема, тристоронній формат. І ми про це вчора детально говорили – про кілька двосторонніх форматів, про тристоронній формат. Про всі можливості. Я вдячний Президенту Трампу за відкритість до пошуку справді рішень. Ми в Україні впевнені, що цю війну можна закінчити тривалим миром. Але всі кроки мають бути дуже виваженими – саме такими, які спрацюють.

Хороші є сигнали від МВФ про готовність підтримувати Україну й надалі. Так само чіткі й хороші сигнали від Євросоюзу. Я дякую!

Сьогодні відбудеться ще розмова безпекових радників України, інших країн Європи, також американського представника – буде там представник Президента Трампа. Всі деталі обговорять. Нам потрібні справді скоординовані та максимально пропрацьовані підходи в дипломатії. Сьогодні ж говоритиму ще з главою уряду Італії Джорджею Мелоні. Вона завжди дає гарні поради.

Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною! І пам’ятаємо: нас підтримує в єдності світ, поки ми самі в єдності захищаємо Україну, наші національні інтереси, нашу незалежність. Робимо все, щоб завершити війну миром, достойним миром.

Слава Україні!