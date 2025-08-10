Розуміємо намір росіян спробувати обманути Америку, не допустимо цього – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Зараз у Запоріжжі наші рятувальники, медики, поліцейські, усі служби допомагають після удару російських бомб. Авіабомби – по місту, по звичайній забудові, по автовокзалу, по одній із клінік. На жаль, є постраждалі. Усі отримають допомогу. Дякую кожному нашому працівнику ДСНС України, усім службам за те, що дуже оперативно реагуєте й завжди, за будь-яких обставин зберігаєте життя людей.

Сьогодні росіяни по всьому периметру фронту, у прифронтових громадах, у прикордонних містах, наших селах – вони знову продовжили забирати життя. Жодні дедлайни, жодні очікування від них не працюють – вони не хочуть зупиняти вбивства. Єдине, що вони шукають, – це шлях, як убити Україну.

Ми чітко розуміємо загрози. Усі партнери, так само як ми, абсолютно чітко розуміють загрози. Усі бачать, що жодного реального кроку Росії до миру, жодного кроку на землі чи в повітрі, які могли би зберегти життя, – немає. Тому потрібні санкції, потрібен тиск. Сила потрібна – сила передусім Сполучених Штатів, сила Європи, сила всіх націй світу, які хочуть миру та спокою в міжнародних відносинах. Якщо Росія не хоче зупиняти війну, значить, треба зупиняти її економіку.

Майже цілодобово цими днями ми говоримо з усіма, хто поважає міжнародне право. Будуть ще зустрічі, будуть ще контакти. Тільки за цей день я говорив з Прем’єр-міністром Швеції, із Президентом Казахстану, із Президентом Азербайджану. Також ми говорили з Президентом Франції. Чітка підтримка нашої незалежності, нашого суверенітету, територіальної цілісності України. Треба якнайшвидше завершити війну чесним миром. Чесний мир потрібен. Чітка підтримка того, що все, що стосується України, має вирішуватись за участю України. Так само, як це має бути й щодо кожної іншої незалежної держави. Усіх треба поважати. Дякую всім, хто саме на такій позиції разом з Україною.

Також готуємо зі Швецією нові кроки в розвитку нашої української бойової авіації – це може бути сильний проєкт на десятиліття.

Я хочу також відзначити окремо нашу енергетичну співпрацю з Азербайджаном – і ми це дуже, дуже цінуємо. Сьогодні з Президентом Алієвим ми обговорили нещодавні російські удари саме по тих енергетичних об’єктах, які пов’язують Україну та Азербайджан. Очевидно, що це – цілеспрямовані атаки. І не тільки по цих об’єктах, а й по нашій співпраці. Для мене особливо цінно, що Президент Азербайджану завірив, і це настрій також України, що ми продовжимо співпрацю попри будь-які виклики.

Звісно, наша команда працює зі Сполученими Штатами Америки – жодного дня не зупиняємо комунікацію щодо того, як забезпечити справжній мир. Ми розуміємо намір росіян спробувати обманути Америку – ми не допустимо цього. Я дуже ціную ту рішучість, із якою Президент Трамп налаштований зупинити смерті у війні. Щодня багато людей віддають свої життя. Але єдиною першопричиною цих убивств є бажання Путіна воювати та маніпулювати всіма, з ким він контактує. Ми в Україні добре знаємо Росію, і саме тому в надзвичайно складних умовах українці витримали вже понад три роки повномасштабної війни. Ми обов’язково захистимо державу, захистимо свою незалежність. Дякую всім, хто допомагає.

Ще одне. Сьогодні була доповідь Головкома Олександра Сирського. У тому числі щодо Сумщини. Продовжуємо витискати російські сили з нашої землі. Є потрібні результати. Я дякую кожному солдату, сержанту та офіцеру, які захищають Україну, – нашу Сумщину, Харківщину, нашу Донеччину, Луганщину, наше Запоріжжя, нашу, нашу Херсонщину. За успішні дії на Сумщині я хочу відзначити передусім 33-й та 225-й окремі штурмові полки, також воїнів Сил спеціальних операцій. Дякую вам! За стійкість та знищення окупанта на Покровському напрямку – цей напрямок залишається дуже важливим, дуже складним – відзначу 14-ту бригаду оперативного призначення Нацгвардії, воїнів 155-ї окремої механізованої бригади, 1-го штурмового полку, 2-го батальйону 92-ї окремої штурмової бригади та аеромобільного батальйону нашої «Сімдесятдевʼятки». Дякую кожному, хто на передовій, на бойових постах і завданнях, кожному, хто б’ється за нас, за Україну й наші національні інтереси як за себе самого. Відчуваю вашу підтримку. Обов’язково захистимо Україну.

Слава Україні!