Єдиний, хто хоче війни, – це Росія, тому будемо тиснути й надалі – звернення Президента

Бажаю здоров’я шановні українці, українки!

Коротко про сьогодні. Були доповіді військових. По ситуації на фронті. Передусім про Донецький напрямок – Покровськ, інші важливі ділянки. Ми захищаємо наші позиції, і принципово те, що це активний наш захист – знищуємо окупанта щодня. Дякую кожному нашому підрозділу за стійкість та влучність. Працюємо також і щоб усього необхідного забезпечення на осінь для нашої армії було точно достатньо. Будуть зустрічі, наші контакти з партнерами, плануємо дуже активний дипломатичний тиждень.

Два тижні тому у Вашингтоні прозвучало, що саме на цей час росіяни повинні бути готовими до реальних перемовин – до зустрічі на рівні лідерів. Україна безперечно готова до цього. Але єдине, що робить Росія, – це вкладається у подальшу війну. Усі сигнали від них саме про це. Зараз, під час свого візиту в Китай, Путін знову буде викручуватись. Це його спорт номер один. Усі у світі заявляли, що треба припинити вогонь. Усі наполягали, що війна має завершитись. Такою була позиція всіх, – Китаю, говорили про це з Прем’єр-міністром Індії. Також з іншими лідерами, які зараз там, на саміті, – Туреччина, Азербайджан, Казахстан. Майже всі інші у світі теж за припинення війни. Сьогодні є принципова заява Папи Римського, дякую за це. Єдиний, хто хоче війни, – це Росія. Тому будемо тиснути й надалі – саме на Росію треба тиснути. Розраховуємо, що ніхто не буде толерувати затягування війни. Розраховуємо на сильну позицію Сполучених Штатів Америки, Європи, країн Двадцятки. Ця війна додає тільки дестабілізації світовим процесам. Росія повинна за це платити. І це буде.

Також хочу сьогодні подякувати партнерам, які за цей місяць стали учасниками програми PURL. Спеціальної нашої програми, яка дозволяє купувати необхідну зброю для Сил оборони України – купувати в Америці. За серпень ми додали у програму Нідерланди, Норвегію, Швецію, Данію, Канаду, Бельгію та Латвію. Уже у програмі більше двох мільярдів доларів. Координація – НАТО. Вдячний усім за участь, і це хороший результат серпня. Вересень теж має бути з відповідним результатом. Наша мета – не менше одного мільярда доларів у програмі щомісячно. І це кошти, які йдуть на купівлю дуже ефективної зброї – ракет для «петріотів», «хаймарсів», систем зброї, які потрібні для захисту наших міст. Дякую ще раз партнерам!

І ще одне. Звісно, протягом дня були доповіді міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка та керівника Служби безпеки України Василя Малюка – по розслідуванню вбивства Андрія Парубія. Доповідали про хід розслідування, відпрацьовують усі обставини. Задіяні всі необхідні сили: поліція, СБУ, прокуратура. Працюють фактично цілодобово. Я дякую всім, хто допомагає розслідуванню. Сподіваємось на результат.

Слава Україні!