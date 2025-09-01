Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 01.09.2025

Оперативна інформація станом на 08:00 01.09.2025 щодо російського вторгнення Слава Україні!

Розпочалася 1285-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 190 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосувавши одну ракети й скинувши 117 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5 780 обстрілів, зокрема 74 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 780 дронів-камікадзе.

Агресор завдав авіаційних ударів керованими бомбами та некерованими авіаракетами по населених пунктах: Велика Береза, Середина-Буда – Сумська область; Білицьке Донецька область; Гаврилівка Дніпропетровська область; Успенівка, Омельник – Запорізька область; Одрадокам’янка– Херсонська область.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два артилерійських засоби, два пункти управління БпЛА та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили чотири атаки росіян. Минулої доби противник завдав 14 авіаційних ударів, загалом скинув 29 керованих авіаційних бомб та здійснив 249 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили десять атак окупантів в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Фиголівка, Западне та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося десять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка та у бік Новоплатонівки й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 29 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Шандриголове, Колодязі, Карпівка, та у бік Дронівки, Серебрянки, Ямполя й Григорівки.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили 11 атак противника поблизу Григорівки та Переїзного.

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували в напрямку населеного пункту Біла Гора та у районі Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах населених пунктів Торецьк, Диліївка, та Полтавка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Федорівка, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Промінь, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове та Дачне.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 25 атак у районах населених пунктів Філія, Ялта, Товсте, Олександроград, Маліївка, Воскресенка та Комишуваха.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

Один раз загарбницькі підрозділи атакували на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили п’ять ворожих атак.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 850 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 17 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, один вертоліт, 214 безпілотних літальних апаратів та 94 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!