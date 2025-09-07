Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 07.09.2025

Оперативна інформація станом на 08:00 07.09.2025 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1292-га доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 170 боєзіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного та 71 авіаційних ударів, застосував три ракети, скинув 106 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5308 обстрілів, зокрема 109 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6125 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Одрадокам’янка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління та два артилерійські засоби противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили сім атак росіян. Минулої доби противник завдав дев’яти авіаційних ударів, загалом скинув 23 керовані авіаційні бомби, та здійснив 245 артилерійських обстрілів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили сім атак противника в районах Вовчанська, Амбарного, Кам’янки та в напрямку Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районі Куп’янська та в бік Новоплатонівки, Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Торське та у бік Шандриголового, Дерилового.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 14 атак противника поблизу Серебрянки, Григорівки, Переїзного та у напрямку Дронівки.

На Краматорському напрямку вчора відбулося 10 бойових зіткнень. Загарбник намагався просуватись в напрямку населених пунктів Бондарне, Віролюбівка, Ступочки та Біла Гора.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Щербинівки, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки та в бік Плещіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне та у бік Мирнограду, Родинського, Покровська, Звірового, Молодецького, Новопавлівки, Філії.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 26 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Маліївка, Шевченко, Комишуваха та у напрямку Філії, Олександрограда, Новоселівки, Соснівки.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку – здійснив одну спробу прорвати оборону наших захисників у бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворожі війська наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 970 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 11 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 294 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 104 одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!